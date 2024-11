Bielsa sacó ‘as bajo la manga’: convocó joyas a las que Lorenzo presta especial atención

Aunque Rodríguez se desempeñe en el Boston River, su ficha pertenece al Peñarol, uno de los equipos históricos de Uruguay. Recién arribó al conjunto Carbonero, afirmó: “Muy contento por firmar mi primer contrato profesional, con el club que amo y soy hincha desde chico, agradecerle a mi familia y a todos los que me apoyaron para que esto sea posible”

Otra de las caras nuevas en la convocatoria de Bielsa es Rodrigo Aguirre, delantero del América de México con trayectoria en las categorías Sub 17, Sub 20 y Sub 23 de Uruguay, que ya había sido reservado antes para la selección mayor, pero nunca citado.