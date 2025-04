Crisis en el paraíso

SEMANA llegó hasta San Andrés, en donde fue testigo de varios factores que han impactado el turismo de la isla. Sin embargo, encontró otras dificultades de fondo que vienen padeciendo los isleños y que no han sido solucionadas.

Se trata de una crisis en la que, aun cuando han repuntado algunos sectores y se ha generado un crecimiento en el último año, todavía no logran salir adelante. Solo en 2025, 414 establecimientos de alojamiento no renovaron su matrícula mercantil.

Sin embargo, el impacto que recibió el turismo es apenas una de las diferentes aristas con las que se viene enfrentando el archipiélago en su historia reciente. Además de los retos en su sector insignia, San Andrés no es ajena a la crisis de la salud, a las tensiones por el fallo de La Haya y a las disputas territoriales con Nicaragua , en las que se ha afectado una actividad tradicional como la pesca. Y, aunque la seguridad para el turista es óptima, los isleños tienen reclamos.

En su recorrido por el archipiélago, SEMANA encontró que la crisis que ha golpeado al sector de la salud no ha sido ajena a la isla.

Ese es el caso, por ejemplo, de Selvira Williams, quien luego de trabajar un turno de vigilancia de 12 horas llegó a las 6:30 a. m. al dispensario de Cafam, el único lugar donde entregan medicamentos de la Nueva EPS, intervenida desde abril de 2024 por la Superintendencia de Salud. Prefiere madrugar, como muchos isleños, pues desde hace varios meses no encuentra los medicamentos que le son formulados.

“Salí trasnochada de mi trabajo. Vengo a ver si hay, pero como siempre me dirán que pase la otra semana” , dijo resignada.

“Tengo cálculos renales y un problema en los riñones. Tenía cita el 3 de abril y no me pudieron atender porque los especialistas están en paro. No les han cancelado desde el mes de noviembre, entonces, ellos paralizaron”, señaló Israel Cantillo. Y así se encuentran decenas de casos más.