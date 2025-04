Mario Vargas Llosa: el expresidente Iván Duque le rinde un homenaje en SEMANA. “Siempre me sorprendió su conocimiento de Colombia”

La despedida de Mario Vargas Llosa de nuestro mundo terrenal deja muchas tristezas, ausencias, orfandades afectivas, lamentos y nostalgias difíciles de explicar. No se trataba solo del último gran exponente del boom latinoamericano, sino del más completo de los escritores e intelectuales de nuestra región, cuyos méritos, premios y reconocimientos son la valoración justiciera de quien ha sabido esculpir el lenguaje a través de su proceso creativo. Asumió la tarea incuestionable de ser el más importante de los pensadores políticos liberales de los últimos tiempos en una Latinoamérica amargamente capturada por caudillismos, fanatismos y polarizadores profesionales.

Vargas Llosa fue un creador nato y un voraz lector que, con su cultura enciclopédica, logró traer los vientos de la literatura universal a las realidades de países que viven en la tumultuosa cotidianidad de lo incierto; donde las heridas sociales se sanan con una mezcla de humor cínico y anestesia, que, a su vez, detona la limpieza constante de nuestra memoria colectiva para no almacenar tantos traumas y triunfos agónicos.

El expresidente Iván Duque lamentó el fallecimiento del escritor Mario Vargas Llosa. "Tuve el honor de gozar de su amistad y de compartir momentos inolvidables escuchando su cultura enciclopédica", dijo. Vargas Llosa fue candidato presidencial en 1990.

Este proceso no fue fácil; por el contrario, traumático. Vargas Llosa pasó de ser un consentido de los políticos y de los intelectuales de izquierda en el mundo entero a ser atacado de manera inclemente por los aparatos de propaganda cubana y soviética. Además, asumió controversias con otros escritores del boom que tozudamente mantuvieron posiciones ambiguas o complacientes con las atrocidades de los regímenes opresores, que en nombre de la “revolución” hicieron de la represión un modelo de poder.

En persona

Fue justamente en 2018, luego de engullirme La llamada de la tribu, cuando tuve el honor de conocer a Mario Vargas Llosa y de conversar con él. Galopaba la campaña presidencial y yo me encontraba contra reloj antes de la primera vuelta, cuando me invitaron a conocer al maestro en el Hotel Casa Medina.

Iván Duque dice que Vargas Llosa tenía muchas facetas, pero que siempre lo sorprendió su conocimiento de Colombia y sus anécdotas con amigos tan cercanos como Plinio Apuleyo Mendoza.

Cuando yo dejé la Casa de Nariño, él me honró prologando el libro Duque: su presidencia. Ya sin los afanes de gobernar de por medio, compartimos momentos inolvidables de tertulia política en Madrid, en Buenos Aires y en Miami, donde nos vimos por última vez junto con los expresidentes Sebastián Piñera, Tuto Quiroga, Jamil Mahuad y Vicente Fox. En esa ocasión anunciamos con su hijo Álvaro y Gerardo Bongiovanni que un grupo de expresidentes y de líderes regionales publicaríamos un libro sobre nuestras vivencias con él, y se emocionó tanto que, a pesar de luchar contra las dificultades de salud, se puso de pie y se dirigió al público en una de sus últimas intervenciones.

Colombianólogo

El maestro tenía muchas facetas, pero siempre me sorprendió su conocimiento de Colombia y sus anécdotas con amigos tan cercanos como Plinio Apuleyo Mendoza. En una de nuestras conversaciones me atreví a preguntarle por un libro que tenía una relación directa con otra catedral de la literatura: Gabriel García Márquez. Se trataba de Historia de un deicidio (1971), el texto de la tesis doctoral de Vargas Llosa en la Universidad Complutense de Madrid y que de lejos constituye lo mejor que se ha escrito sobre Cien años de soledad. Pensé que mi pregunta podría resultar incómoda porque, luego de hacerse añicos la amistad entre Vargas Llosa y García Márquez, no se publicaron más ediciones de aquel libro, que se había vuelto maldito, pero que yo había conseguido luego de un proceso “arqueológico” hasta que apareció en la Librería El Virrey de Lima.