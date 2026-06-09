Se aplazó la audiencia de imputación de cargos contra el reguetonero Blessd por secuestro extorsivo

Stiven Londoño, el reguetonero conocido como Bless, tiene pendiente una imputación de cargos por el delito de secuestro extorsivo agravado, un delito que lo puede enviar a la cárcel y, de resultar condenado, a una pena superior a los 35 años de cárcel.

La defensa de Blessd reacciona a la imputación de cargos por secuestro extorsivo: “No estuvo presente en la reunión”

La audiencia que solicitó la Fiscalía ante los jueces de control de garantías en la ciudad de Medellín estaba prevista para este martes 9 de junio; sin embargo, por algunos problemas en la judicatura, se aplazó sin fijar una fecha hasta el momento.

El enredo judicial de Bless es largo y arrancó en 2022 cuando una supuesta disquera del barrio El Poblado de Medellín, el cantante y su manager citaron a Andrés Felipe Sánchez, conocido imitador de Ozuna y en su momento participante del programa Yo me llamo.

En la supuesta reunión se iban a discutir asuntos de un contrato sobre la participación de Andrés Felipe en conciertos y presentaciones interpretando al reguetonero; sin embargo, el encuentro terminó en lo que ahora la Fiscalía califica como un secuestro y donde le estarían haciendo exigencias a la víctima.

Audiencia de imputación con medida de aseguramiento al artista colombiano Blessd y a su representante, Dímelo Jara. Foto: Sebastian_gutierrezh / Instagram

El mismo imitador de Blessd le contó a la Fiscalía lo que ocurrió en esa reunión y cómo el supuesto encuentro para ultimar los detalles de un contrato se convirtió en un secuestro con las exigencias que surgieron mientras avanzaba la reunión en la que estaban otras personas.

“Asustado, intento grabar un audio en mi celular. En ese momento, Santiago se da cuenta y me dice: ‘¿Qué estás grabando con ese celular?, que le pasara el celular porque me lo iba a estallar’. Acto seguido, me pega dos cachetadas en el cuello y otra en la cara. Después me hace desbloquear mi celular para que se lo entregara”, señaló la declaración.

La Fiscalía General le imputará el delito de secuestro extorsivo agravado al músico Blessd. Foto: Colprensa

La Fiscalía recaudó los elementos de prueba contra el artista y su manager, para imputar cargos y solicitar una medida de aseguramiento. La evidencia recaudada dejaría como responsable al reguetonero del secuestro en contra de su imitador y un prontuario que incluye hechos similares a otro artista.