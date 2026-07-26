Marihuana por encomienda. Con un fino olfato, detectaron 10.000 gramos que venían en un paquete de Palmira

El capitán Frank Rodríguez es el comandante de guías caninos de la Policía. Con su escuadrón de perros que desarrollan un fino olfato dan severos golpes a la ilegalidad, como el que fue anunciado este domingo 26 de julio en el que estos animales son protagonistas.

El grupo de guías caninos hace parte de la seccional de carabineros y protección ambiental. Como todos los uniformados, están entrenados y entran a ser parte de operativos que a veces llegan a los lugares, utilizando el factor sorpresa.

En esta oportunidad, llegaron a las plataformas desde las cuales se realizan los envíos de encomiendas a todo el país. El perro empezó su tarea. Como si se tratara de una mascota saltarina pasaba su olfato por las cajas que parecían encomiendas normales.

No obstante, en un par de ellas, algo inquietó al canino. Empezó a mover la cola y a quedarse insistente en las cajas que despertaron las sospechas de los carabineros.

La vigilancia y el control de los carabineros llegó de pronto a la empresa de mensajería y halló una sorpresa. Foto: Policía / Cortesía

Al proceder al destape de las cajas, encontraron en ellas 10 kilos de marihuana, equivalentes a 10.000 gramos que venían de los municipios de Palmira y Candelaria, en el Valle del Cauca.

La marihuana tenía como destino los municipios de Granada (Meta) y Madrid (Cundinamarca) y estaba empacada en 11 bolsas plásticas cubiertas con vinipel.

Las cajas fueron puestas a disposición de la Fiscalía, pero dejan en evidencia la situación del currier como herramienta para la ilegalidad, ya que, ante nuevas tecnologías, los envíos se realizan por canales que parecen imposibles de utilizar para productos cuyo transporte se considera ilícito.

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