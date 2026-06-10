Una pareja fue capturada en flagrancia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Las autoridades encontraron cerca de 33 kilogramos de una sustancia que, por sus características y olor, se asemeja a la marihuana, dentro de dos maletas de bodega.

Así descubrieron el cargamento de droga en El Dorado

Según las investigaciones preliminares, el cargamento habría sido transportado por vía terrestre desde Medellín y tenía como destino final la isla de San Andrés.

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto durante las actividades rutinarias de registro y control que se adelantan en la terminal aérea.

La situación motivó una inspección más detallada.

Tras ubicar a los propietarios del equipaje, las autoridades revisaron su contenido y encontraron 60 paquetes envueltos en vinipel.

Según el reporte, estos contenían una sustancia que presenta características y olor similares a la marihuana.

El peso del material incautado fue estimado en cerca de 33 kilogramos.

Según las investigaciones preliminares, la pareja habría trasladado el estupefaciente desde Medellín por carretera hasta Bogotá y posteriormente pretendía abordar un vuelo con destino a San Andrés.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de los capturados ni otros detalles sobre su procedencia.

Hasta el momento, se maneja la hipótesis planteada por la policía.

Los dos capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará el proceso judicial para establecer las responsabilidades correspondientes.

Los detenidos tendrán que enfrentarse al presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

#bogota 🚨 ¡Mas de 30 kilos de marihuana eran transportados en una maleta! Una pareja que viajó a Bogotá en bus desde Medellín pensó que podría burlar a los policías del Aeropuerto Internacional El Dorado al viajar hacia la isla de San Andrés con una maleta sospechosa. ⬇️⬇️ pic.twitter.com/iKJcclumdu — Cve Noticias (@CvePrensa19116) June 10, 2026

Los antecedentes de este tipo de operativos

El caso se suma a otros operativos realizados en el Aeropuerto El Dorado para impedir el transporte de sustancias ilícitas hacia la isla de San Andrés.

En 2025, por ejemplo, la Policía de Bogotá reportó la captura de una mujer que pretendía enviar 21 kilogramos de marihuana ocultos dentro de una estufa con ese mismo destino.

Este procedimiento también fue resultado de controles de seguridad en una bodega de carga.

La Estación de Policía Aeropuerto ha logrado incautar 564 kilogramos de marihuana en lo corrido de 2026.

Esta cifra refleja los resultados de las labores de inspección y control desarrolladas en la terminal aérea de Bogotá.

Las autoridades no han informado sobre una audiencia de judicialización ni sobre medidas adoptadas por un juez frente a los capturados.

El proceso continúa en manos de las autoridades competentes.