Galán estalla contra las autoridades por dejar en libertad al hombre que habría agredido brutalmente a una mujer en Usaquén

La indignación por la violenta agresión ocurrida dentro de una pastelería en la localidad de Usaquén sigue creciendo. El caso, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de una panadería, muestra el momento en que un hombre, quien sería un extrabajador del negocio, ataca brutalmente a una mujer en medio de una discusión.

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En el video, que comenzó a circular ampliamente en redes sociales, se observa cómo, en medio de lo que sería una acalorada discusión, de un momento a otro el hombre se lanza contra la mujer y le empieza a propinar golpes.

Acto seguido, se la lleva arrastrada para una parte más alejada de la vista pública; sin embargo, por los gritos, llegan dos hombres para ver qué era lo que estaba sucediendo. La mujer les pide que cierren la puerta del local mientras agarra al agresor para que no pudiera huir.

Por lo que se puede escuchar, posterior a quedar encerrado, el hombre empieza a decir entre llanto: “¿Pero qué hice? Yo no quería esto, yo no quería llegar a esto”.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hombre habría llegado al establecimiento para reclamar el pago de su liquidación laboral.

Sin embargo, la discusión terminó escalando hasta convertirse en una agresión física que dejó a la mujer con lesiones de consideración y obligó la intervención de las autoridades.

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Alcalde Galán cuestionó la decisión de dejarlo en libertad

Tras conocerse que el presunto agresor recuperó la libertad, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó un fuerte pronunciamiento en su cuenta de X, en el que manifestó su inconformidad con la decisión adoptada por las autoridades.

“Es inexplicable que este hombre haya quedado en libertad. Esta decisión es inaceptable y pone en claro riesgo a la víctima”, afirmó el mandatario.

Galán aseguró que la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía actuaron de manera oportuna al atender el caso y lograr la captura del señalado agresor. Sin embargo, sostuvo que la posterior decisión de dejarlo libre envía un mensaje equivocado frente a este tipo de hechos de violencia.

El alcalde también pidió que la investigación tenga un enfoque diferente al inicialmente planteado y solicitó que el proceso avance como una tentativa de feminicidio, además de imponer una medida de aseguramiento mientras continúa la actuación judicial.

Es inexplicable que este hombre haya quedado en libertad.



A pesar de que @SeguridadBOG y @PoliciaBogota actuaron a tiempo y con contundencia, y este salvaje fue capturado, luego, inexplicablemente, fue dejado en libertad.



Esta decisión es inaceptable y pone en claro riesgo a… https://t.co/cYMHODMxN7 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 26, 2026

“Les pido a las autoridades, de manera respetuosa pero clara, que, como hemos solicitado, se cambie el tipo penal de lesiones personales por el de tentativa de feminicidio, se imponga medida de aseguramiento contra el victimario mientras continúa el proceso y se tengan en cuenta las anotaciones previas que tiene el agresor”, expresó.

Asimismo, enfatizó que este tipo de hechos no pueden ser minimizados y que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de la víctima.

“El agresor debe estar en la cárcel y todas las decisiones deben priorizar la protección de la víctima. No podemos permitir que casos como este queden sin una respuesta contundente”, concluyó.