Desgarrador testimonio de mujer que fue atacada con un machete por su expareja: perdió sus manos

La historia de Lenis Patricia Ramos es un relato que transita entre el horror más profundo y una capacidad de superación que desafía cualquier lógica médica. Lenis era una mujer dedicada al diseño de modas y la costura en el departamento de Córdoba, cuya vida cambió para siempre tras un ataque brutal por el padre de dos de sus hijos.

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El origen de una tragedia anunciada

La relación con Javier Ignacio Osorio, que comenzó en 2010 tras un encuentro casual en un bus, estuvo marcada por periodos de inestabilidad y mudanzas a través de Colombia, sin embargo, la violencia escaló de manera definitiva en el municipio de Los Córdobas.

Según relató la víctima en una entrevista para el pódcast Más allá del silencio, conducido por el periodista Rafael Poveda, los celos infundados y las sospechas sobre una supuesta relación entre ella y un tercero, o incluso con su propia prima, tejieron el oscuro preámbulo de la agresión.

Javier Ignacio Osorio atacó a la madre de dos de sus hijos tras un episodio de celos. Foto: @MasAlladelSilencioPodcast

El fatídico 20 de agosto de 2023, tras regresar de una cita médica, Lenis se encontró con un ambiente de extrema tensión. Javier había preparado un machete, alegando que lo usaría más tarde. En un momento de vulnerabilidad, mientras ella intentaba que le configuraran su teléfono celular, el hombre la atacó con una ferocidad ciega.

El momento del ataque: “Los dedos caían por pedazos”

El testimonio de Lenis describe una escena de terror absoluto dentro de una cocina, donde quedó atrapada con su agresor. Mientras ella intentaba cubrirse el rostro y el cuerpo, Javier con el machete empezó a atacarla.

Relató que, mientras permanecía en cuclillas intentando protegerse la cabeza con los brazos, presenció con horror el momento exacto en que vio su propia mano caer al suelo.

“Empieza a darme, cuando esta mano me cayó al suelo porque yo me puse en cuclillas y me tapaba”, explicó. Al respecto, Lenis Patricia Ramos recordó con crudeza sobre su otra mano: “Vi que ya los otros dedos de esta mano iban cayendo por pedazos”.

La gravedad de las heridas fue tal que perdió sus manos casi de inmediato. Además de las amputaciones, recibió múltiples impactos en la espalda y las extremidades inferiores. A pesar de la pérdida masiva de sangre y el dolor indescriptible, ella se mantuvo consciente, pidiendo que llamaran a una ambulancia y rezando por su vida.

Tras el brutal ataque, Lenis logró escapar de su agresor refugiándose en casa de su prima. Finalmente, pudo ser auxiliada por su hijo mayor, quien la envolvió en una sábana y, con la ayuda de un amigo, la trasladó de urgencia en moto para recibir atención médica.

Un milagro médico y la “necrosis” de sus tejidos

Lenis comenta que la llevaron a Los Córdobas, donde un médico ordenó su traslado a Montería. Su estado era tan crítico que los médicos inicialmente la dieron por muerta, pues llegó con la hemoglobina en un nivel de 2, una medida que indica una pérdida de sangre casi total. Durante su recuperación, enfrentó complicaciones severas, incluyendo lo que los doctores llamaron tejidos necrociados.

Para entender este término médico, la misma Lenis explicó que la piel de su brazo se dañó debido a la fuerza con la que su agresor la había jaloneado durante el forcejeo, tanto así que el doctor le comentó que tocaba amputar el brazo: “él te jaló tanto que al mismo instante te dañó la piel la piel quedó sin oxígeno y se dañó”, le explicaron los especialistas en el hospital. La falta de oxígeno en los tejidos provocó que la piel se tornara oscura y perdiera vitalidad, requiriendo cirugías reconstructivas y más de cien puntos de sutura en su espalda.

Resiliencia: la vida después del silencio

Hoy, el agresor cumple una condena de 23 años en una cárcel de máxima seguridad en Valledupar, sin derecho a rebajas de pena por la naturaleza de sus delitos. A pesar de las cicatrices físicas y emocionales, Lenis Patricia Ramos ha decidido no dejarse vencer por la tragedia.

Resiliente, Lenis comenta que ha retomado su oficio de costurera y realiza las labores del hogar con una determinación asombrosa. Para ella, la clave ha sido su fortaleza interna y su fe. Como ella misma afirma con contundencia: “la discapacidad es mental”. Su mensaje final es una advertencia para otras mujeres, instándolas a no soportar actos de agresión y a alejarse ante cualquier señal de violencia antes de que sea demasiado tarde.