Un aberrante caso de secuestro se registró en los últimos días en el municipio de Timbío, Cauca. Según le contó a SEMANA Miller Hermosa sus padres fueron secuestrados el pasado 16 de julio.

Terror en el Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en menos de seis horas; entre las víctimas está una reconocida lideresa comunal

Se trata de Luis Alfredo Hermosa y Luz Bolivia Guevara, de 86 y 74 años, respectivamente. Él es un maestro de construcción de obra y ella una ama de casa. Don Luis tiene algunas enfermedades como hipertensión.

Miller, junto a sus cuatro hermanos, piden que sus padres sean liberados cuanto antes, pues este secuestro les ha generado una profunda angustia a toda la familia.

Según relató, el secuestro ocurrió cuando Luis Alfredo y Luz se encontraban descansando en su casa. Fue cuando los secuestradores ingresaron a la fuerza y se los llevaron sin mayores explicaciones.

Tras haber recolectado testimonios de testigos y ver las cámaras de casas aledañas tienen certeza de que unos hombres armados los trasladaron en una camioneta con rumbo desconocido. “Se los llevaron al sur del departamento”, contó Hermosa.

Hasta el momento es la información que tienen pero no han recibido mayores detalles ni por parte de las autoridades ni los secuestradores se han contactado con ellos. A pesar de eso, dice que han recibido la solidaridad de las personas.

“Nos han ayudado mucho en compartir en las redes sociales, hacer misas, pero hoy es mucho más compleja la situación”, afirmó.

Hermosa agregó que ya recibido algunas llamadas en las que han dicho que supuestamente los han visto pero hasta el momento no han logrado dar con su paradero, asimismo, algunas llamadas han sido intimidantes. Por ahora no tienen una hipótesis de por qué se los habrían llevado.

“Ya son diez días sin ellos, la familia enferma, sin saber qué hacer. Los hijos, los nietos, los sobrinos, ya uno no descansa, termina no durmiendo, agotado, uno ya no es uno”, afirmó.

Secuestro Cauca. Foto: Suministrada API

Ante ese panorama ya se está organizando una marcha solidaria por la liberación de Luis Alfredo y Luz el próximo 29 de julio a las 11:00 a. m. en el parque principal de Timbío, Cauca, por lo que piden que los asistentes los acompañen con una camiseta blanca.

Según dijo Hermosa, la situación de violencia ha estado complicada recientemente en el departamento y no se trataría de los únicos secuestros que se han registrado en los últimos días.

Aunque por ahora no se tiene certeza del paradero de estas personas, las autoridades continúan con las investigaciones para encontrar a los responsables de estos hechos.