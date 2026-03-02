¿Qué se esconde detrás del incremento en el secuestro extorsivo en Bogotá? Alcalde Galán responde

Bogotá vive un repunte del llamado secuestro extorsivo, también conocido como “paseo millonario”, que ha encendido las alarmas entre autoridades y ciudadanía en la capital colombiana. La modalidad consiste en retener o controlar a la víctima durante varias horas dentro de un vehículo, obligándola a entregar dinero o claves bancarias bajo amenazas, y a menudo con uso de violencia psicológica o física.

En los últimos meses, el caso más comentado ha sido el de Diana Ospina, una mujer que fue secuestrada tras tomar un taxi en una zona de fiesta en Bogotá y liberada más de 40 horas después, no sin antes haber sufrido el robo de sus fondos guardados en las cuentas bancarias. Adicionalmente, el último fin de semana dio a conocer el caso de un hombre que salió de noche, abordó un taxi en Chapinero y le quitaron $20 millones de pesos.

Este episodio ha puesto nuevamente el foco en la seguridad urbana y en las estrategias para enfrentar este delito en la ciudad, que no se veía con cifras similares en más de dos décadas. Según la Policía Nacional y registros oficiales, los casos de secuestro extorsivo en Bogotá aumentaron aproximadamente un 362 % de 2024 a 2025, al pasar de 8 a 35 o más incidentes registrados, un salto significativo en la serie estadística de la capital.

Este crecimiento ha alimentado el debate sobre cómo se mide y se reporta este crimen en el sistema judicial colombiano. El concejal Julián Sastoque, por ejemplo, ha señalado que esa escalada de cifras ha sido suficiente para convocar a la administración del alcalde de la ciudad a un debate de control político en el Concejo de Bogotá para que explique la magnitud de estos hechos y las respuestas institucionales.

Los paseos millonarios están disparados en la capital. Foto: SEMANA

La explicación del alcalde Galán respecto al impactante aumento de casos de secuestro extorsivo en Bogotá

Frente a las críticas, Carlos Fernando Galán explicó que el aparente aumento de secuestros extorsivos no necesariamente significa que haya ocurrido un incremento real en la comisión de delitos, sino que ha variado la forma en que se tipifican las investigaciones judiciales. Según Galán, en años anteriores muchos casos que hoy se reportan bajo la figura de ‘secuestro extorsivo’ eran catalogados por la justicia como ‘hurto calificado’.

“En 2025, la Alcaldía con la Fiscalía y con la Policía Metropolitana tomamos la decisión de que todo caso de paseo millonario sea tratado por la justicia como secuestro extorsivo. Eso llevó a que en las cifras hubiera un aumento de secuestros; no significa necesariamente un aumento de los hechos”, señaló el alcalde.

Además, explicó que el cambio se efectuó porque cuando las personas responsables de este delito eran procesadas y judicializadas por hurto calificado, salían en menos de 2 años de prisión.

Aparte de la explicación técnica, Galán propuso una nueva estrategia contra el paseo millonario. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Efectivamente es un secuestro porque viola por completo los derechos del ciudadano, por eso no puede ser tratado solo como un hurto”, enfatizó el mandatario local.

La tipificación y visibilización de estos casos han llevado a que actores políticos exijan respuestas claras sobre cómo se está enfrentando la inseguridad y si las medidas locales son suficientes para prevenir y sancionar el delito.