Bogotá

¿Qué se esconde detrás del incremento en el secuestro extorsivo en Bogotá? Alcalde Galán responde

De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, estos casos aumentaron un 362 % entre 2024 y 2025.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

2 de marzo de 2026, 5:06 p. m.
Galán explica el aumento del secuestro extorsivo en Bogotá.
Galán explica el aumento del secuestro extorsivo en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá / Viajar o morir / Montaje: Semana

Bogotá vive un repunte del llamado secuestro extorsivo, también conocido como “paseo millonario”, que ha encendido las alarmas entre autoridades y ciudadanía en la capital colombiana. La modalidad consiste en retener o controlar a la víctima durante varias horas dentro de un vehículo, obligándola a entregar dinero o claves bancarias bajo amenazas, y a menudo con uso de violencia psicológica o física.

En los últimos meses, el caso más comentado ha sido el de Diana Ospina, una mujer que fue secuestrada tras tomar un taxi en una zona de fiesta en Bogotá y liberada más de 40 horas después, no sin antes haber sufrido el robo de sus fondos guardados en las cuentas bancarias. Adicionalmente, el último fin de semana dio a conocer el caso de un hombre que salió de noche, abordó un taxi en Chapinero y le quitaron $20 millones de pesos.

Hombre salió de una fiesta en Bogotá, se subió a un taxi y cuando despertó tenía una deuda de $20 millones: esto le dijo el banco

Este episodio ha puesto nuevamente el foco en la seguridad urbana y en las estrategias para enfrentar este delito en la ciudad, que no se veía con cifras similares en más de dos décadas. Según la Policía Nacional y registros oficiales, los casos de secuestro extorsivo en Bogotá aumentaron aproximadamente un 362 % de 2024 a 2025, al pasar de 8 a 35 o más incidentes registrados, un salto significativo en la serie estadística de la capital.

Este crecimiento ha alimentado el debate sobre cómo se mide y se reporta este crimen en el sistema judicial colombiano. El concejal Julián Sastoque, por ejemplo, ha señalado que esa escalada de cifras ha sido suficiente para convocar a la administración del alcalde de la ciudad a un debate de control político en el Concejo de Bogotá para que explique la magnitud de estos hechos y las respuestas institucionales.

Bogotá

¿En qué punto están las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba y qué falta? Esta es la fecha de entrega del proyecto

Bogotá

Sujetos hallados dentro de fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Medellín

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Bogotá

Semana de manifestaciones en Bogotá previas al 8M: fechas, horarios y recorridos de las marchas del 2 al 8 de marzo de 2026

Bogotá

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Bogotá

Adiós a los trancones en punto clave de la ciudad: el anuncio del IDU que cambiará su viaje por la AutoNorte

Bogotá

Cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de marzo: lista de barrios completa. ¿Está el suyo?

Macroeconomía

Revelan nuevo ranking de alcaldes de Latinoamérica; este es el puesto que ocupó Carlos Fernando Galán

Política

“No se debe ni se puede”: Gustavo Petro respondió a Carlos Fernando Galán por deudas del Gobierno con la red distrital de salud

Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

ED 2271
Los paseos millonarios están disparados en la capital. Foto: SEMANA

La explicación del alcalde Galán respecto al impactante aumento de casos de secuestro extorsivo en Bogotá

Frente a las críticas, Carlos Fernando Galán explicó que el aparente aumento de secuestros extorsivos no necesariamente significa que haya ocurrido un incremento real en la comisión de delitos, sino que ha variado la forma en que se tipifican las investigaciones judiciales. Según Galán, en años anteriores muchos casos que hoy se reportan bajo la figura de ‘secuestro extorsivo’ eran catalogados por la justicia como ‘hurto calificado’.

“En 2025, la Alcaldía con la Fiscalía y con la Policía Metropolitana tomamos la decisión de que todo caso de paseo millonario sea tratado por la justicia como secuestro extorsivo. Eso llevó a que en las cifras hubiera un aumento de secuestros; no significa necesariamente un aumento de los hechos”, señaló el alcalde.

Además, explicó que el cambio se efectuó porque cuando las personas responsables de este delito eran procesadas y judicializadas por hurto calificado, salían en menos de 2 años de prisión.

Nueva estrategia contra el paseo millonario
Aparte de la explicación técnica, Galán propuso una nueva estrategia contra el paseo millonario. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Efectivamente es un secuestro porque viola por completo los derechos del ciudadano, por eso no puede ser tratado solo como un hurto”, enfatizó el mandatario local.

La tipificación y visibilización de estos casos han llevado a que actores políticos exijan respuestas claras sobre cómo se está enfrentando la inseguridad y si las medidas locales son suficientes para prevenir y sancionar el delito.

Más de Bogotá

x

¿En qué punto están las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba y qué falta? Esta es la fecha de entrega del proyecto

Presuntos explosivistas del ELN fueron aviados a prisión.

Sujetos hallados dentro de fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Derrumbe de grandes magnitudes obstruyó la calzada a la altura del km 50 del tramo Santuario-Caño Alegre.

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Marcha dia mujer

Semana de manifestaciones en Bogotá previas al 8M: fechas, horarios y recorridos de las marchas del 2 al 8 de marzo de 2026

Nueva estrategia contra el paseo millonario

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Pronto reabrirán carriles en la AutoNorte, obras tienen un avance de 95 %.

Adiós a los trancones en punto clave de la ciudad: el anuncio del IDU que cambiará su viaje por la AutoNorte

x

Cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de marzo: lista de barrios completa. ¿Está el suyo?

Las autoridades recomendaron un refuerzo de la vacuna para quienes planean viajar al exterior.

Sarampión en Colombia: Bogotá dice que hay que reforzar las medidas en el país para frenar el regreso de la enfermedad

Más de 8.600 ofertas de empleo, 200 especiales para mujeres.

Ojo al dato: más de 8.600 vacantes se abren en Bogotá esta semana; así puede postularse

Noticias Destacadas