El sentido mensaje del alcalde Galán tras el homicidio de una mujer y sus dos hijas en Bogotá: “Este caso me duele como papá y esposo”

Siguen las investigaciones por el triple homicidio en el barrio Atalayas, de la localidad de Bosa, en Bogotá, después de que un hombre presuntamente matara a su pareja sentimental y sus dos hijastras.

Hablaron vecinas de las tres mujeres asesinadas al parecer por un hombre en una casa de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, compartió un emotivo mensaje con los ciudadanos luego de este violento incidente en el que el agresor supuestamente intentó suicidarse.

“Como alcalde, como papá y como esposo, este caso me duele en lo más profundo. No es una familia que está de luto, es toda una ciudad. Todo apunta a un triple feminicidio. La Policía fue alertada y actuó con rapidez, pero al llegar a la vivienda en el barrio Atalayas de Bosa, el crimen ya había sido consumado. Según información preliminar, un hombre asesinó a su pareja y a sus dos hijastras, de 20 y 17 años”, dijo el mandatario inicialmente.

Como Cristian Camilo Valencia Hurtado fue identificado el presunto agresor: “El hombre, que presentaba signos de envenenamiento, fue capturado y tendrá que responder ante la justicia”.

Esta es la foto que se conoce del señalado asesino. Foto: Foto: API

El alcalde envió un mensaje a las familias de las tres víctimas, quienes fueron identificadas como Deisy Anaimer Granados Arboleda, de 42 años, y sus hijas Karen Juliana Penagos Granados, de 20 años, y Santhal Daniela Penagos Granados, de 17 años.

“A la familia de las mujeres asesinadas, a sus amigos y a la comunidad de Bosa, toda nuestra solidaridad. Estamos apoyando a la Policía y a la Fiscalía para que se esclarezca lo sucedido y se garantice que el responsable pague en la cárcel”, escribió Galán en su cuenta personal de la red social de X.

Por último, el mandatario pidió a las autoridades pertinentes investigar a fondo este crimen que ocurrió al interior de una casa el pasado martes, 24 de marzo de 2026.

“Casos como este no solo son dolorosos: representan un fracaso como sociedad. Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo, en Bogotá y en cualquier lugar del país”, puntualizó el alcalde.