Más de 1,4 millones de expedientes policivos permanecen sin resolver en Bogotá, según alertó la Personería Distrital.

La cifra refleja una creciente congestión en las inspecciones de Policía y plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para atender de manera oportuna los procesos que afectan a miles de ciudadanos.

Cambios en el gabinete: Galán anuncia la salida de la secretaria de Movilidad y designa a la gerente de TransMilenio como reemplazo

La Personería advierte sobre grave rezago en las inspecciones de Policía

La Personería de Bogotá encendió las alarmas sobre la situación que atraviesan las inspecciones de Policía de la capital.

De acuerdo con el organismo de control, actualmente existen más de 1,4 millones de expedientes policivos pendientes de resolución.

Un panorama que evidencia el tamaño del rezago acumulado en una de las instancias más importantes para la atención de conflictos de convivencia ciudadana.

La advertencia pone de relieve las dificultades que enfrenta el sistema para evacuar oportunamente los procesos que llegan a las inspecciones.

Estas dependencias son las encargadas de conocer casos relacionados con comportamientos contrarios a la convivencia, conflictos entre vecinos, ocupación del espacio público y otros asuntos contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Detrás de cada expediente represado existe una situación que aún espera una decisión administrativa.

Para la Personería, el problema no se limita a una cifra estadística.

Tiene un impacto directo sobre los ciudadanos que buscan una respuesta institucional a conflictos que, en muchos casos, afectan su vida cotidiana.

La situación también plantea desafíos para el acceso efectivo a la justicia administrativa.

Cuando los procesos permanecen durante largos periodos sin una decisión definitiva, aumenta la percepción de ineficiencia institucional y se prolongan controversias que deberían resolverse dentro de plazos razonables.

Aunque la cifra actual supera los 1,4 millones de expedientes pendientes, las alertas sobre la congestión en las inspecciones de Policía no son nuevas.

Desde años anteriores, la propia Personería había advertido sobre el represamiento de procesos y las limitaciones operativas de estas dependencias para responder a la demanda de la ciudadanía.

En informes previos, el organismo señaló que la acumulación de expedientes podía convertirse en una barrera para el acceso a la justicia y la resolución efectiva de conflictos.

“La Personería identifica un rezago estructural asociado a una brecha persistente entre la demanda ciudadana y la capacidad institucional de trámite y decisión (…)”, dijo el personero de Bogotá, Andrés Castro.

La problemática adquiere una mayor dimensión si se tiene en cuenta el tamaño de Bogotá y la cantidad de asuntos que diariamente deben tramitar las autoridades de convivencia.

Una ciudad más grande, más conflictos y más trámites. Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Los factores detrás de la congestión

El crecimiento de la población, las disputas relacionadas con el espacio público y el aumento de requerimientos ciudadanos han incrementado la presión sobre un sistema que ya venía mostrando señales de saturación.

Los expedientes policivos abarcan una amplia variedad de situaciones relacionadas con la convivencia en la ciudad.

Entre ellas se encuentran las riñas, el porte de armas cortopunzantes, el ruido excesivo, la disposición inadecuada de residuos, la ocupación irregular del espacio público y la evasión del pago en TransMilenio.

Alcalde Galán promete recuperar estas zonas públicas que son utilizadas para delinquir

También incluyen casos asociados al consumo de sustancias psicoactivas cerca de entornos educativos, conflictos por la tenencia de animales y controversias relacionadas con obras y asuntos urbanísticos.

La Personería insistió en la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para reducir el rezago y mejorar la gestión de los expedientes.

El objetivo es evitar que la acumulación continúe creciendo y garantizar respuestas más oportunas para los ciudadanos que acuden a estas instancias en busca de soluciones.