Alcalde Galán promete recuperar estas zonas públicas que son utilizadas para delinquir

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, emitió este miércoles, 10 de junio, un balance sobre el estado del orden público y la infraestructura en puntos críticos de la capital. El mandatario local analizó las condiciones de vulnerabilidad que registran las zonas bajas de los puentes viales.

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De acuerdo con el reporte de la administración distrital, algunos sectores han manifestado su desacuerdo frente a los operativos de intervención institucional. Las acciones están proyectadas para implementarse en el cruce del bajo puente de la Autopista Sur con Avenida Villavicencio.

Esta zona limítrofe es señalada por los residentes de los barrios circundantes debido al deterioro del entorno urbano. La falta de luminarias y el abandono de la infraestructura física han facilitado el desarrollo de conductas delictivas que afectan la convivencia de la localidad.

Recuperación e intervención del puente de la Avenida Villavicencio

Ante la resistencia de algunos grupos, la Alcaldía Mayor confirmó que los planes de renovación urbana en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Tunjuelito siguen vigentes. El proyecto busca modificar el uso del suelo debajo de las estructuras de transporte masivo.

El alcalde confirmó que el lugar también era un centro de expendio de drogas. Foto: Redes sociales

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que “hay cuestionamientos sobre la transformación de un punto donde se registraba el expendio de estupefacientes y el ocultamiento de vehículos hurtados en un área destinada a la recreación infantil y al desarrollo de prácticas deportivas”.

El mandatario local agregó que los habitantes de los sectores de Madelena, Perdomo y Villa del Río solicitaron de manera reiterada la presencia institucional en este paso peatonal y vehicular, debido a las condiciones de oscuridad y riesgo que presenta el diseño actual.

Transformación comunitaria y uso del espacio público

El plan de renovación de la administración central incluye la instalación de mobiliario urbano, canchas múltiples, parques infantiles y sistemas de iluminación con tecnología LED Estas obras buscan desplazar los focos de delincuencia mediante la apropiación ciudadana de las áreas comunes.

¿Cómo puede alguien oponerse a que un lugar donde vendían droga, escondían motos robadas e incluso, según la comunidad, había prostitución, se convierta en un espacio para los niños y para hacer deporte?



No vamos a retroceder. Vamos a recuperar el bajopuente de la Avenida… pic.twitter.com/BBSmIG4id3 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 11, 2026

El alcalde concluyó su pronunciamiento señalando que “vamos a recuperar este y otros bajos de puentes de la ciudad para garantizar que el espacio público sea aprovechado por todos los ciudadanos y no para el desarrollo de actividades ilegales”.

Los operativos técnicos de limpieza, remoción de estructuras informales y adecuación del terreno iniciarán de forma articulada con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad. El Distrito proyecta replicar este modelo de vigilancia en otras tres intersecciones viales del occidente de Bogotá.