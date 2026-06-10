Una decisión que estaba sobre la mesa meses atrás, al parecer, ya se materializó. Este miércoles se conoció que la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, habría hecho llegar su carta de renuncia al cargo que sostiene hasta ahora como jefe de la cartera.

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Claudia Díaz, secretaria de Movilidad Foto: Secretaría de Movilidad

De acuerdo con versiones conocidas por SEMANA, la secretaria se habría reunido hace dos semanas con el alcalde Carlos Fernando Galán; en un encuentro breve, en el que le presentó su dimisión al cargo.

Luego de dicha reunión, Díaz habría citado a todo su comité directivo y, al parecer, les hizo saber la decisión que había tomado y dio los lineamientos para preparar su salida del cargo.

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Alcalde Carlos Fernando Galán, en compañía de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, y del director del IDU, Orlando Molano Foto: Alcaldía de Bogotá

Fuentes le contaron a esta revista que durante estas últimas dos semanas la secretaria Díaz también ha tenido varios cambios atípicos en su agenda, como la cancelación del comité de revisión de todos los lunes.

Según trascendió, la decisión se venía estudiando desde hace varias semanas y que, incluso, estaba planificada para tomarse en una reunión de emergencia que citó el alcalde Carlos Fernando Galán, hace poco más de un mes, que tendría como objetivo una “realineación estratégica” de su administración. La reunión no se concretó.