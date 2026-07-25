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Carlos Suárez, el exitoso estratega de Abelardo De La Espriella, es inamovible: seguirá al lado del Tigre en su gobierno

Pese a las presiones internas, el estratega de la campaña seguirá siendo una de las figuras más cercanas al presidente electo.

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Redacción Confidenciales
25 de julio de 2026 a las 3:09 a. m.
Carlos Suárez.
Carlos Suárez. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Para nadie es un secreto que Carlos Suárez es una de las personas de mayor confianza del presidente electo, Abelardo De La Espriella. En la campaña, Suárez dirigió la exitosa estrategia del Tigre que los llevó a ganar la presidencia. En los últimos días, ha habido presiones en medio de la puja entre el abelardismo y el Centro Democrático para que De La Espriella aparte a Suárez.

Abelardo De La Espriella y Carlos Suárez.
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SEMANA conoció que, a pesar del malestar de algunos, el estratega seguirá acompañando muy de cerca al nuevo mandatario después del 7 de agosto. Su cabeza no está para ser entregada en bandeja de plata a nadie. Quienes conocen a De La Espriella desde hace años cuentan que él tiene dos virtudes: es amigo de sus amigos y nunca se deja presionar.