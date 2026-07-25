Viña Machado debuta como escritora: así es La calma del volcán, su primer libro de poemas

La actriz colombiana Viña Machado abrió un nuevo capítulo en su trayectoria artística con el lanzamiento de La calma del volcán, su primer poemario, una obra que reúne más de dos décadas de escritura íntima y marca su debut en el mundo editorial. Publicado por Penguin Random House, el libro explora temas como el amor, la ausencia, el deseo y la reconstrucción personal a través de una voz profundamente introspectiva.

La publicación llega en un momento de consolidación para la intérprete, quien recientemente obtuvo el Premio India Catalina a mejor actriz de reparto por su papel de Pilar Ternera en la adaptación de Cien años de soledad de Netflix.

Según ha contado la propia Machado, muchos de los poemas que integran su libro fueron escritos durante los últimos 23 años. La obra está estructurada en cuatro movimientos: tierra, aire, agua y fuego, un recorrido simbólico por las emociones y los procesos de transformación que acompañan las experiencias afectivas.

Trágica muerte

Murió Kaylee Hottle, actriz de Hollywood. Foto: Getty Images

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, reconocida por interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: The New Empire, falleció trágicamente a los 18 años tras un accidente de tránsito ocurrido en Ijamsville, Maryland.

De acuerdo con la Oficina del Médico Forense de Maryland y la Oficina del Sheriff del condado de Frederick, la joven actriz viajaba como pasajera en un automóvil que se salió de la vía y se estrelló contra una alcantarilla. Hottle fue trasladada a un centro de trauma, donde posteriormente fue declarada muerta.

Las autoridades determinaron que la causa del fallecimiento fueron múltiples lesiones por trauma contundente y calificaron el hecho como un accidente. La investigación preliminar apunta al exceso de velocidad como un posible factor.

Vuelve a Colombia

Rubén Blades, salsero panameño (Photo by Johnny Louis/Getty Images) Foto: Getty Images

Rubén Blades, una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana, confirmó un nuevo concierto en Colombia como parte de su gira Fotografías Tour. El cantante, compositor y actor panameño, de 78 años, se presentará el 21 de noviembre de 2026 en el Daviarena, en Medellín, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, con un repertorio que recorrerá algunos de los mayores éxitos de su trayectoria.

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Reconocido como uno de los máximos exponentes de la salsa y la canción social, Blades ha construido una carrera de más de cinco décadas que le ha valido 12 premios Grammy, 11 Latin Grammy y el reconocimiento como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en 2021, distinciones que consolidan su legado dentro de la música en español.

Estarán en Colombiamoda

MORAT Foto: Paula López

Morat llevará a cabo una participación especial en Colombiamoda 2026, sumándose a la agenda del principal encuentro del sistema moda en América Latina, con una aparición que conecta la música y la industria creativa del país. La agrupación presentará AM:PM, una colección que reunirá 31 referencias en la que el streetwear y el tailoring conviven para crear looks versátiles.

La presencia del grupo en la feria de moda más importante de Latinoamérica coincide con uno de los momentos más relevantes de su carrera, marcado por el inicio del Ya Es Mañana World Tour, que comenzará en Bogotá con seis conciertos programados en el Movistar Arena los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto.

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Como antesala de esta nueva gira, Morat también reveló el dress code oficial que acompañará sus conciertos: “El ‘traje’ que traje”, una propuesta que invita a los asistentes a reinterpretar el traje clásico desde su propio estilo, sin reglas estrictas y como una expresión de identidad, siguiendo la tradición iniciada por la banda en giras anteriores.

Importante reconocimiento

La actriz colombiana Carolina Guerra fue reconocida con el Ischia Global Breakout Actress of the Year durante la edición 2026 del Ischia Global Film & Music Festival, uno de los encuentros cinematográficos más significativos de Europa, fundado en 2003 por el productor italiano Pascal Vicedomini. El galardón distingue a intérpretes cuya carrera atraviesa un momento de consolidación y proyección internacional, y sitúa a Guerra entre el reducido grupo de artistas colombianas que han recibido este reconocimiento, siguiendo el antecedente de Sofía Vergara hace más de 15 años.

Guerra ha participado en títulos como Da Vinci’s Demons, Animal Kingdom, Griselda y The Chosen One, consolidando una carrera marcada por la versatilidad y una creciente presencia en la industria audiovisual global. La distinción ha sido entregada a grandes artistas como Brendan Fraser, Baz Luhrmann y Lily Collins.

Exclusiva boda

La pareja había anunciado su compromiso en diciembre de 2024. Foto: Instagram: @MrBeast y @Thea / Montaje: Semana

MrBeast, el exitoso creador de contenido con más de 500 millones de seguidores en redes sociales, contrajo matrimonio con la escritora y creadora de contenido sudafricana Thea Booysen en una ceremonia privada celebrada en Necker Island, la propiedad exclusiva del empresario Richard Branson en el Caribe. La boda reunió a cerca de 70 familiares y amigos cercanos. La ceremonia ha llamado la atención porque la pareja optó por un evento íntimo en lugar de una fuerte exposición mediática.

Los ahora esposos comenzaron su relación en 2022, después de conocerse en Sudáfrica, y anunciaron su compromiso en diciembre de 2024.

Para la ceremonia, Booysen lució un vestido de alta costura diseñado por Nicole + Felicia, mientras que MrBeast vistió un esmoquin de Ralph Lauren.