El cantante panameño Rubén Blades compartió este lunes, 23 de febrero, un extenso y sentido escrito en sus redes sociales, en el que habló de su relación con su colega Willie Colón, quien falleció el pasado sábado a los 75 años de edad.

En la publicación, Blades calificó a Colón como “titán de la música salsa” y habló de la última vez que conversaron y de las razones que llevaron a poner fin a su amistad.

El panameño afirmó que los dos se vieron por última ocasión en abril de 2023, en el velorio de un amigo en común, Jorge ‘Georgie’ González, y tuvieron una conversación “cordial”.

“Recuerdo perfectamente la última vez que lo vi, el 3 de abril del 2023, en el velorio de nuestro amigo y colega, el bongosero Jorge ‘Georgie’ González. Estaba conversando con José Massó y su esposa Divina cuando sentí una mano en mi hombro. Me volví y allí estaba Willie. Si a mí me sorprendió verlo, el resto de la gente presente casi se desmaya al vernos juntos”, dijo inicialmente.

Y agregó: “Contrario a lo que quizás algunos esperaban, nuestra conversación fue cordial. Y es que, a pesar de los pesares que existían y existirán, ambos siempre respetamos lo que hicimos y las experiencias por las que atravesamos durante esos seis años y seis álbumes juntos, creando direcciones musicales inéditas hasta ese momento, en un género colmado de inconmensurables talentos”.

“Diferencias personales”

Posteriormente, Blades habló sobre sus “diferencias personales” y mencionó una disputa judicial tras un concierto en San Juan, Puerto Rico, en 2003.

Por esa presentación, Colón interpuso en 2007 una demanda contra Blades por un presunto incumplimiento de pago valorado en 115.000 dólares, cuestionando su transparencia, ética y lealtad. Sin embargo, el panameño sostuvo siempre que no era el encargado de administrar el dinero, sino la agencia de representación Morgalo & Martínez, versión que finalmente fue respaldada por la justicia.

“Sobre nuestras diferencias personales, diré que estas existen y existirán en todo tipo de relación. Todo ser está compuesto por una compleja mezcla de emociones. Nuestra personalidad presenta numerosas facetas, que en ocasiones se complementan y en otras se contradicen. La gente se divorcia, pero sigue queriendo a sus hijos y nunca olvida los momentos buenos compartidos. Aunque nadie es del todo bueno o del todo malo, nuestra tendencia es generalizar y demonizar, y por eso para muchos resulta imposible aceptar o comprender que se puede reconocer lo positivo de una persona y a la vez rechazar lo que consideramos negativo en su actuar”, aseguró.

Y añadió: “Siempre sentiré afecto por Willie aún a pesar de no entender por qué decidió demandarme judicialmente, reclamándome plata que nos hurtaron de un concierto, por qué hizo luego un arreglo extrajudicial con el que se quedó con nuestro dinero y nunca se excusó conmigo, ni siquiera después que la empresa que nos perjudicó fue encontrada legalmente culpable y condenada a devolvernos el dinero hurtado”.

De igual manera, Blades afirmó que no le agradó el apoyo que Colón le dio al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que tildó de “narcisista” y “racista”. No obstante, reiteró que ninguna de esas discrepancias acabó con el cariño que sentía por su colega.

“Aunque también me molestó su apoyo y simpatía por el político más mentiroso, narcisista y racista que se haya visto en Estados Unidos, nada de esto afecta la realidad de lo que logramos crear musicalmente, ni elimina o cancela mi cariño por él, las memorias positivas, las risas, las luchas, triunfos, dificultades y sacrificios compartidos", sostuvo.

“Descansa en paz, Willie Colón y, te repito lo que siempre digo: ¡gracias Willie! Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que usted comienza a vivir", subrayó.