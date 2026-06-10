Hermana de B King aseguró que el fallecido cantante se le manifestó y publicó fotografía

La memoria de B-King sigue muy presente entre sus familiares, amigos y seguidores, pues tras 9 meses de la trágica muerte del cantante colombiano, una de las personas más cercanas al artista compartió una experiencia que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

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Se trata de Stefanía Agudelo, hermana del artista, quien reveló que recientemente recibió una señal que, según cree, provino directamente de Bayron Sánchez, nombre real del cantante. Su testimonio despertó numerosas reacciones entre los internautas, especialmente entre quienes han seguido de cerca la historia de la familia desde el fallecimiento del artista.

La influenciadora compartió la experiencia a través de las historias de su cuenta de Instagram, donde suele mantener contacto constante con sus seguidores. Allí mostró una fotografía de una mariposa monarca disecada que se encontraba dentro de un portarretrato y explicó por qué ese objeto tenía un significado tan especial para ella.

Stephanía Agudelo recordó con conmovedora publicación a su hermano B King Foto: Instagram @stefania_agudeloo

Según contó, la mariposa llegó a sus manos gracias a una persona cercana. Sin embargo, lejos de considerarlo una simple coincidencia o un regalo cualquiera, aseguró que para ella representó un mensaje enviado por su hermano.

“¿Creen en las señales? Una mariposa monarca disecada llegó a mí a través de alguien muy especial y solo sé lo que eso significa... mi hermano me la envió”, escribió Stefanía en la publicación que compartió con sus seguidores.

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La creadora de contenido también explicó que, tras la muerte de B-King, le hizo una petición muy particular. Según relató, le pidió que encontrara una manera de comunicarse con ella y eligió a las mariposas como símbolo para reconocer esas posibles manifestaciones.

“Le dije que por medio de mariposas se comunicara conmigo y lo hizo”, agregó en el mensaje que rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales.

Las palabras de Stefanía generaron todo tipo de comentarios. Mientras algunas personas aseguraron identificarse con este tipo de experiencias relacionadas con seres queridos que ya partieron, otras interpretaron la situación como una coincidencia. Lo cierto es que para la hermana del cantante no hubo dudas sobre el significado que tuvo aquel inesperado obsequio.