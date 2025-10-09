Hermana de B King confesó en SEMANA que el artista se manifestó en su casa: “Está en paz”

Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de B King y DJ Regio Clown, sus familiares han compartido su dolor por medio de las redes sociales y han explicado lo complicada que ha sido la investigación del caso, pues debido a que los fallecimientos ocurrieron en México, no han podido obtener actualizaciones pertinentes con respecto a las pesquisas realizadas por las autoridades.

En entrevista con SEMANA, Stephanía Agudelo, hermana de B King, se sinceró sobre su pérdida y contó cómo el artista se ha manifestado en su hogar en varias ocasiones, desde que se dio a conocer que perdió la vida.

La hermana del fallecido artista colombiano se sinceró en SEMANA. | Foto: Instagram @stefania_agudeloo

“Lo he sentido demasiado los primeros días, incluso el día que a mi hermano lo matan, a mí algo me levantó algo de mi cama, yo me levanté súper asustada”, mencionó.

Por otro lado, explicó en la casa en la que residía en la ciudad de Medellín también ha llegado a sentir su presencia por medio de distintos sueños, lo que les ha permitido tener un parte de tranquilidad espiritual, tanto a ella, como a su mamá, la señora Adriana Salazar.

“Aquí en Medellín también lo hemos sentido muchísimo, he soñado mucho con él, pero él está en paz, que es lo que más me tranquiliza a mí y a mi mamá, que ya te imaginarás cómo estará mi mamá, pero yo le digo que mi hermano está en paz, yo lo sueño y lo sueño en paz, lo sueño alegre. Muchos fanáticos que lo seguían a él también me escriben ‘soñamos con él, pero lo vemos muy tranquilo y en paz’, entonces sí, lo hemos sentido mucho en la casa, la verdad que sí”, dijo.

Familiares de B King hicieron importante petición a la Fiscalía colombiana. | Foto: Instagram @nanasc04

Mascota de B King habría sentido la presencia del artista en los últimos días

Para finalizar, Stephanía Agudelo también quiso hablar para este medio de comunicación del comportamiento que ha estado teniendo Riqueza, la perrita de B King, ya que tras la inesperada muerte del artista, ha realizado algunas acciones que se relacionan con lo sucedido.

“La perrita de él también lo ha sentido varias veces. La perrita se llama Riqueza. La verdad es que los perritos sienten mucho, ha estado súper bajita de nota. Es súper loco, estamos todos reunidos en la sala y ella empieza a mover la cola como si lo viera”, aclaró.