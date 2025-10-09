Suscribirse

Gente

Hermana de B King confesó en SEMANA que el artista se manifestó en su casa: “Está en paz”

Stephanía Agudelo habló del difícil momento que atraviesa su familia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

9 de octubre de 2025, 10:12 p. m.
Stephanía Agudelo habló de la muerte de su hermano y cómo se ha manifestado días después de su fallecimiento.
Stephanía Agudelo habló de la muerte de su hermano. | Foto: Instagram @stephania_agudeloo / Montaje: Semana

Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de B King y DJ Regio Clown, sus familiares han compartido su dolor por medio de las redes sociales y han explicado lo complicada que ha sido la investigación del caso, pues debido a que los fallecimientos ocurrieron en México, no han podido obtener actualizaciones pertinentes con respecto a las pesquisas realizadas por las autoridades.

En entrevista con SEMANA, Stephanía Agudelo, hermana de B King, se sinceró sobre su pérdida y contó cómo el artista se ha manifestado en su hogar en varias ocasiones, desde que se dio a conocer que perdió la vida.

La hermana del fallecido artista colombiano se pronunció antes de conocer la lamentable noticia.
La hermana del fallecido artista colombiano se sinceró en SEMANA. | Foto: Instagram @stefania_agudeloo

“Lo he sentido demasiado los primeros días, incluso el día que a mi hermano lo matan, a mí algo me levantó algo de mi cama, yo me levanté súper asustada”, mencionó.

Por otro lado, explicó en la casa en la que residía en la ciudad de Medellín también ha llegado a sentir su presencia por medio de distintos sueños, lo que les ha permitido tener un parte de tranquilidad espiritual, tanto a ella, como a su mamá, la señora Adriana Salazar.

Contexto: Angie Miller destapó el nombre de la organización que habría asesinado a B King y DJ Regio Clown

“Aquí en Medellín también lo hemos sentido muchísimo, he soñado mucho con él, pero él está en paz, que es lo que más me tranquiliza a mí y a mi mamá, que ya te imaginarás cómo estará mi mamá, pero yo le digo que mi hermano está en paz, yo lo sueño y lo sueño en paz, lo sueño alegre. Muchos fanáticos que lo seguían a él también me escriben ‘soñamos con él, pero lo vemos muy tranquilo y en paz’, entonces sí, lo hemos sentido mucho en la casa, la verdad que sí”, dijo.

Familiares de B King hicieron importante petición a la Fiscalía colombiana.
Familiares de B King hicieron importante petición a la Fiscalía colombiana. | Foto: Instagram @nanasc04

Mascota de B King habría sentido la presencia del artista en los últimos días

Para finalizar, Stephanía Agudelo también quiso hablar para este medio de comunicación del comportamiento que ha estado teniendo Riqueza, la perrita de B King, ya que tras la inesperada muerte del artista, ha realizado algunas acciones que se relacionan con lo sucedido.

“La perrita de él también lo ha sentido varias veces. La perrita se llama Riqueza. La verdad es que los perritos sienten mucho, ha estado súper bajita de nota. Es súper loco, estamos todos reunidos en la sala y ella empieza a mover la cola como si lo viera”, aclaró.

Contexto: Familia de B King exigió respuestas de la Fiscalía y lanzó sentidas palabras: “Lo único que pedimos”

Además, también ha llegado a ubicarse en uno de los lugares favoritos de la casa de B King, generando emotividad entre los habitantes de la casa: “El balcón donde se hacía mucho mi hermano, entonces siento que la energía de Bayron se conecta mucho con la perrita”, finalizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el plan de 60 días de la ONU tras la confirmación del “alto al fuego” en Gaza

2. Hermana de B King le reveló a SEMANA momentos previos al viaje del artista a México: “Sintió algo en su corazón”

3. Karol G puso fin a los rumores sobre situación amorosa

4. Defensoría pide declarar emergencia carcelaria por atentados contra guardianes del Inpec: propusieron una hoja de ruta

5. Raúl Ocampo recordó a su expareja Alejandra Villafañe a casi dos años de su muerte: “Hasta donde estés reina”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B-kingB King y Dj RegioB King Byron Sánchez Salazar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.