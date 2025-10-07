Angie Miller destapó el nombre de la organización que habría asesinado a B King y DJ Regio Clown

Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de los colombianos Bayron Sánchez, más conocido como B King y Luis Herrera, apodado en la industria como DJ Regio Clown, la Fiscalía mexicana ha estado avanzando en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

En medio del proceso, se capturó a Angie Miller, modelo venezolana, que estuvo acompañando a los artistas y supuestamente, habría estado teniendo una relación sentimental con B King. Sin embargo, al no contar con pruebas suficientes en su contra fue dejada en libertad.

Angie Miller, compañera de B King, fue detenida por las autoridades mexicanas. | Foto: Captura de Instagram @soyangiemilleroficial_ / @bkingoficial

No obstante, con el paso de los días y luego de que cuatro personas fueran capturadas por el crimen, la mujer habría sido citada nuevamente a declarar, revelando nueva información útil en el caso.

Según se dio a conocer a través del Noticiero Crystal, uno de los medios de comunicación que se ha encargado de revelar detalles de lo ocurrido con B King y DJ Regio Clown.

“Un juez vinculó a proceso a cuatro detenidos. Van a permanecer en el penal de Chalco en lo que termina la investigación. De acuerdo con la testigo venezolana, Angie Miller, los presuntos responsables del homicidio, estarían vinculados con ‘Los pesados de Los Reyes y Neza, una organización delictiva, relacionada con La Unión Tepito”, mencionó la periodista.

Según declaraciones de Angie Miller, los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown habrían sido asesinados por miembros de Los "Pesados de Los Reyes y Neza", organización delictiva relacionada con La Unión Tepito pic.twitter.com/IcpSs1rS0B — imagenCrystal (@imagen_crystal) October 7, 2025

Familia de B King expuso sospechas del motivo de su fallecimiento

En medio de una reciente entrevista con el periodista Rafael Poveda para el pódcast Más allá del silencio, Adriana Salazar, la madre de B King se sinceró y manifestó que duda que su hijo pudiera llegar a tener algún enemigo o persona que quisiera acabar con su vida:

“No sé, pienso muchas cosas, puede ser que mi hijo haya estado en el lugar equivocado. Yo sé que ninguna mamá va a decir que sus hijos son malos, pero yo sé quién era mi hijo, era muy lindo, no era para que le hubieran hecho todo lo que le hicieron”, afirmó frente a las cámaras.

Finalmente, la mujer también afirmó que podría haberse llegado a tratar de un conflicto personal de DJ Regio Clown relacionado con su pasado, pues mucho se ha rumorado sobre algunos negocios que supuestamente habría llegado a tener y teniendo en cuenta el comportamiento que logró identificar por parte de su hijo, no considera posible una problemática con criminales. .