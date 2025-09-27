Este es el lucrativo negocio de Angie Miller, pareja de B King quien fue investigada por la Fiscalía mexicana

Luego de que diera a conocer que Angie Miller fue detenida por la Coordinación Nacional Antisecuestro de México con motivo de investigación por el caso de la muerte de B King y DJ Regio Clown, miles de personas se han mostrado interesadas por obtener detalles con respecto a su vida íntima, incluyendo sus negocios y la forma en la que gana dinero por medio de la creación de videos.

Según se observa en sus redes sociales, la modelo venezolana cuenta con varias cuentas en plataformas de contenido para adultos, en donde generaría millonarias ganancias por medio de la monetización y las suscripciones mensuales.

Angie Miller, compañera de B King, fue detenida por las autoridades mexicanas. | Foto: Captura de Instagram @soyangiemilleroficial_ / @bkingoficial

Incluso, en su biografía de Instagram cuenta con los links directos a páginas como Lover Fans y Only Fans, en las que cobraría aproximadamente $59.000 pesos colombianos por la membresía y acceso completo a su contenido.

“A medias entre milf y una teen, estoy en el medio del placer más rico que puedas ver en una mujer; no saldré de tus pensamientos ni un solo segundo, te seduciré hasta que tengas el orgasmo más rico que has podido sentir”, son las palabras con las que se presenta en en los portales.

Otro de los detalles que llamaron la atención de las personas que llegaron a indagar en el perfil de Angie Miller es la venta de una réplica de su zona íntima, la cual tiene un valor de 256 dólares, es decir, un millón de pesos colombianos y según registra en el sitio oficial, ha vendido más de 1.000 piezas.

Adicionalmente, Milenio, uno de los medios de comunicación más importantes de México revelaron que la mujer habría firmado un contrato con la Sexmex, una compañía dedicada a la producción de material audiovisual de la industria de cine para adultos, las cual podría dejarle ganancia de entre 30.000 y 100.000 pesos mexicanos por ‘una serie de escenas’.

De izquierda a derecha: Angie Miller, B King y Regio Clown. | Foto: Pantallazos de videos de las cuentas en Instagram: soyangiemilleroficial_ y regioclownn, respectivamente.

“Asimismo, se ha dado a conocer que Angie Miller no solo era parte de la empresa antes mencionada, sino que además sería portada de una revista, de manera específica de la llamada Venena, que también se encarga de difundir material explícito para mayores de 18 años", explicó Milenio.

Angie Miller fue puesta en libertad tras ser detenida

En un video divulgado por el Noticiero Imagen Crystal se publicó el documento en que se confirma su libertad, el cual habría sido emitido por el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad General de México.