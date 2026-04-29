En medio de los avances en infraestructura en la capital del Atlántico, las autoridades locales continúan revelando detalles sobre la transformación de uno de los escenarios más emblemáticos del país. El proyecto de modernización del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez ha generado expectativa por su impacto deportivo y por los cambios estructurales y estéticos que tendrá.

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Este escenario, considerado uno de los más representativos del fútbol colombiano, busca actualizar sus condiciones y adaptarse a estándares internacionales. Las obras incluyen mejoras tanto en la infraestructura interna como en la experiencia para los asistentes, con elementos que combinan tecnología, servicio y la identidad cultural más próxima a la región.

Las renovaciones del recinto deportivo deberán terminar antes de noviembre, cuando se juega la final de la Copa Sudamericana. Foto: Tomado de X @deimerespinosa

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la nueva fachada del estadio, inspirada en los colores del Junior de Barranquilla. El escenario se vestirá de rojo y blanco para honrar la pasión de la ciudad, en un diseño que busca reflejar la identidad del club y su relación con la hinchada.

Además, en la parte sur del estadio se proyecta la instalación de espacios culturales, ya que habrá museos dedicados tanto al Junior como a la Selección Colombia. Así se busca emular a otros recintos de alcurnia en el fútbol mundial, como el Maracaná o el Santiago Bernabéu.

Otro detalle que se construirá es una cinta LED que abarcará todo el estadio, lo que hará que la tradicional pantalla del estadio pase de “2 metros de alto” a “6 metros de alto”, como dijo el alcalde a través de un video (aunque, en las imágenes de apoyo, parece que el aumento es a lo largo).

Otro de los componentes relevantes es la renovación del terreno de juego. De acuerdo con los encargados de la renovación, ya se trabaja en la base de la cancha, que contará con césped híbrido, una tecnología que combina pasto natural y fibras sintéticas para mejorar la durabilidad y el rendimiento del campo. Esta modernización cuenta con el aval de la Conmebol y su presidente, Alejandro Domínguez, para poder recibir la final de la Copa Sudamericana.

El proyecto también avanza en las mejoras a zonas internas como salas de prensa modernas, graderías intervenidas y adecuaciones generales para optimizar la experiencia de los espectadores, dando una experiencia premium a los visitantes.

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A través de sus redes sociales, el alcalde de Barranquilla ha compartido avances del proyecto, destacando el ritmo de ejecución y los cambios visibles en la estructura. En sus publicaciones, el mandatario ha resaltado que el escenario “quedará a otro nivel”, en referencia a las mejoras integrales que se están implementando.

El estadio, inaugurado en 1986 y conocido como “El Metro”, ha sido históricamente sede de partidos de la Selección Colombia y del Junior, lo que lo convierte en un punto clave del deporte nacional. Con esta intervención, la ciudad busca no solo modernizar su principal escenario deportivo, sino también posicionarlo como un referente para eventos internacionales.