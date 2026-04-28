El evento que vistió de rosa el Malecón de Barranquilla por el cáncer de mama

El domingo, 26 de abril, el Malecón de Barranquilla se vistió de rosa en medio de una carrera en la que miles de participantes se reunieron para realizar distancias de 2K, 5K, 10K y 15K en la Carrera de las Rosas. Fue una jornada que se trató de un acto colectivo de conciencia y solidaridad.

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Cada paso se dio con un mismo latido, el de promover la detección temprana del cáncer de mama y unir a la comunidad en un movimiento que celebra la vida, el bienestar y la fuerza de seguir adelante.

Carrera de las Rosas en Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Detrás de cada participante había una historia de por quién corría: una madre, una hermana, una amiga o una sobreviviente, haciendo de cada kilómetro un acto simbólico de conciencia frente al cáncer de mama.

Alineado con la labor de la Fundación AlmaRosa, que desde hace más de una década impulsa iniciativas para generar conciencia, promover la detección temprana y acompañar a miles de mujeres en Colombia que batallan contra esta enfermedad.

“Hace un año corrí por una amiga, pero hoy corrí por mí, porque hace 7 meses me diagnosticaron cáncer”, dio a conocer María Cecilia Samir.

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Tras su paso por Barranquilla, la Carrera de las Rosas continuará su recorrido por el país llevando este mensaje de vida a Bogotá este 24 de mayo y cerrando la gira en Medellín el 27 de septiembre, donde se espera convocar a miles de personas alrededor de esta causa que une el deporte con el propósito.

“Ver a miles de personas llenas de emoción en su rostro, mirando al cielo y pidiendo desde lo profundo del alma por la recuperación de alguna persona cercana, fue conmovedor, y nos recuerda que la enfermedad está más cerca, pero que llegar a tiempo a este diagnóstico puede salvar la vida”, señalan Cristina Martínez y Jorge Andrés Orozco, directores de la carrera y voceros de JAO, empresa organizadora del evento.