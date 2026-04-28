Balean a bebé recién nacida y a sus papás en un ataque de sicarios en Puerto Colombia, Atlántico

La violencia en el Atlántico sigue fuera de control pese a los esfuerzos que vienen adelantando las autoridades en los diferentes municipios, incluyendo a la ciudad de Barranquilla. La tarde del lunes, 27 de abril, sicarios llegaron hasta una vivienda de un barrio del municipio de Puerto Colombia y abrieron fuego contra un hombre que tenía en sus brazos a su hija con apenas 20 días de nacida.

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La bebé, su papá y su mamá terminaron heridos, por lo que los trasladaron hasta un centro asistencial cercano y luego fueron remitidos a una clínica de mayor nivel por las lesiones que sufrieron.

La Policía investiga el caso. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los mayores de edad lesionados a disparos fueron identificados por las autoridades como Andrés Felipe González Pérez de 32 años, y Yorgelis Carolina Reyes German de 25 años. Al parecer, el hecho criminal se habría registrado por el control territorial de la venta de estupefacientes en esta zona del Atlántico.

González Pérez, según la Policía, tiene cinco anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y hurto.

Tras este hecho, el secretario de Gobierno de Puerto Colombia, Winston Varela Amador, dijo que han articulado un trabajo con la Policía Metropolitana de Barranquilla con el fin de dar con los responsables de este caso. Son hasta 40 millones de pesos los que están ofreciendo las autoridades por los responsables de esta incursión criminal.

“Hoy como administración municipal rechazamos de manera contundente este atentado sicarial, y hacemos un llamado a la comunidad y a quien tenga información sobre el mismo a que colabore con las autoridades y se pueda dar con el paradero del autor material”, aseguró.

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La bebé recién nacida recibe atención en centro médico. Foto: Craeada con IA Gemini

La Seccional de Investigación Judicial de la Policía de Barranquilla adelanta entrevistas y analiza videos de cámaras de seguridad con el fin de poder establecer quiénes son los sicarios que perpetraron este acto violento que coloca en jaque la tranquilidad de la ciudadanía.

Las personas que tengan información la pueden entregar a la Policía Metropolitana por medio de la línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas del día.