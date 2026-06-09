Otra masacre en Soledad, Atlántico: tres personas asesinadas en menos de 48 horas

Una nueva masacre se registró la noche de este lunes festivo, 8 de junio, en el barrio Los Almendros, en el municipio de Soledad, donde tres personas fueron asesinadas por sicarios. Es el segundo homicidio múltiple que ocurre en esa población en menos de 48 horas.

Lo que hay detrás de la masacre en Soledad, Atlántico: una oficina de sicarios se disputa el control con Los Costeños

De acuerdo con la información que se ha conocido, las víctimas se encontraban celebrando la final del Junior de Barranquilla, cuando de repente llegaron sicarios y les dispararon en varias oportunidades.

Preliminarmente, las víctimas fueron identificadas como Yosimar Utria Orozco, Madel Rodríguez y Gabriel Sandoval, conocido por el alias el Gaby, quienes recibieron varios impactos de bala que les causaron la muerte.

Los cuerpos se encuentran en las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la respectiva necropsia. Las alarmas en el municipio de Soledad se encuentran encendidas porque ya es el segundo caso que se registra en menos de 48 horas.

La violencia sigue desatada en esta zona del área metropolitana de Barranquilla pese a los operativos de la Policía Nacional que buscan ponerle freno a estos hechos.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Masacre en Soledad, Atlántico: tres personas muertas y cuatro más heridas tras ataque a un establecimiento comercial

La primera masacre

El domingo, 7 de junio, hasta el barrio Ciudad Bolívar llegaron sicarios a bordo de una motocicleta y dispararon en contra de unas personas que se encontraban en las afueras de un establecimiento comercial, que dejó tres personas muertas y cuatro más heridas que reciben atención médica especializada.

Los hombres asesinados son Luis Miguel Alvarado Gómez, de 37 años; Carmelo de Jesús Chueco Escobar, de 41 años; y Ronald Ramón Acosta Gómez, de 44 años.

SEMANA conoció mediante fuentes judiciales que este homicidio múltiple se habría registrado en medio de una disputa por el territorio entre integrantes de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe con una oficina de sicarios que es dirigida por un sujeto conocido con el alias de El Menor.

Jorge Díaz, alias Castor de Los Costeños. Foto: Fiscalía

“Todo radica en que cuando hubo el proceso de paz con el Gobierno nacional con las bandas criminales que incluía a Los Costeños, hubo una parte que no se quiso someter y quedaron delinquiendo de manera libre en Barranquilla; entre ellos está alias El Menor. Ahora, lo que hizo fue montar su oficina de sicarios y prestar servicios al que lo necesite”, explicó a esta revista una fuente judicial.

La guerra por las rentas criminales en Soledad, Atlántico, está al rojo vivo mientras que las autoridades tratan de contener estos hechos de violencia.