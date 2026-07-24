Barranquilla tendrá vuelos directos a Madrid: esta es la fecha en que despegará la nueva ruta de Air Europa

Barranquilla dará un paso histórico en su conectividad internacional con el inicio de los vuelos directos hacia Europa. A partir del próximo 18 de diciembre, la aerolínea Air Europa comenzará a operar la nueva ruta entre Barranquilla y Madrid, fortaleciendo la conexión de la capital del Atlántico con uno de los principales centros de enlace del continente europeo.

La nueva operación contará con tres frecuencias semanales, los días lunes, viernes y domingo, lo que permitirá facilitar el intercambio de viajeros por motivos de turismo, negocios, inversión y visitas familiares.

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Además, desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los pasajeros podrán conectar con múltiples destinos en Europa y otras regiones del mundo a través de la red de la aerolínea.

¡Barranquilla y Madrid estarán conectadas con vuelos directos! 👏🏼



A partir de este 18 de diciembre, @AirEuropa iniciará la operación de vuelos entre Madrid y Barranquilla, con tres frecuencias semanales: lunes, viernes y domingo. Un paso más para seguir acercando nuestra ciudad… pic.twitter.com/DBELMvwDDR — Alejandro Char (@AlejandroChar) July 24, 2026

El anuncio fue celebrado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien destacó la importancia de esta nueva conexión aérea para el crecimiento de la ciudad.

“¡Barranquilla y Madrid estarán conectadas con vuelos directos! A partir de este 18 de diciembre, Air Europa iniciará la operación de vuelos entre Madrid y Barranquilla, con tres frecuencias semanales: lunes, viernes y domingo. Un paso más para seguir acercando nuestra ciudad a los grandes mercados internacionales”.

El mandatario aseguró que esta nueva ruta representa una oportunidad para consolidar a Barranquilla como un punto estratégico en el Caribe colombiano.

“Con esta nueva conexión, Barranquilla no solo estará más cerca de Madrid, sino de toda Europa y el resto del mundo. Seguimos posicionando a nuestra ciudad como un destino estratégico para el turismo, los negocios y la inversión”, afirmó Char.

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La llegada de Air Europa se suma a los esfuerzos que ha venido realizando la administración distrital para fortalecer la conectividad aérea de la ciudad y ampliar la oferta de destinos internacionales. La apertura de esta ruta responde también al creciente dinamismo económico de Barranquilla, que en los últimos años ha consolidado su perfil como un importante centro empresarial, industrial y logístico del país.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla anunció los nuevos vuelos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El vuelo directo a Madrid beneficiará tanto a viajeros de la región Caribe como a empresarios, estudiantes y turistas que buscan una conexión más rápida con Europa, evitando escalas en otras ciudades colombianas. Asimismo, se espera que esta operación impulse la llegada de visitantes internacionales y contribuya al desarrollo de sectores como el comercio, la hotelería y los servicios.

Con esta nueva ruta, Barranquilla fortalece su presencia en el mapa de la aviación internacional y abre una nueva puerta para estrechar los lazos económicos, culturales y turísticos entre Colombia, España y el resto del continente europeo.