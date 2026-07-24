La empresaria colombiana que tocó la campana en Nasdaq. ¿Quién es y qué hace?

El icónico toque de campana en el índice tecnológico Nasdaq, el segundo más grande del parqué bursátil de Estados Unidos, lo hizo una empresaria colombiana que, según dijo, representó la voz de miles de emprendedores.

Se trata de Carolina Durán, CEO de Building Markets Latinoamérica, una organización internacional para el desarrollo empresarial que ha acompañado a más de 28.000 pequeñas empresas, facilitando contratos por más de 1.500 millones de dólares y contribuyendo a la creación de más de 78.000 empleos en distintas regiones del mundo.

Pero, ¿quién es la empresaria que marcó un nuevo hito en Nasdaq, donde también han estado gigantes compañías que juegan en el mercado local, como Tecnoglass, Clever Leaves y Procaps?.

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Líder en lo público y lo privado

Carolina Durán es reconocida por su papel en temas de emprendimientos, innovación, desarrollo económico y fortalecimiento de ecosistemas empresariales.

Economista de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Barcelona, con maestría en relaciones internacionales y administración pública de la Universidad de Columbia, se formó también en áreas relacionadas con el cambio social, en la Universidad de Stanford.

Carolina Durán, empresaria colombiana Foto: Cortesía / Building Markets

En lo público, se ha desempeñado como secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Capital: Bogotá. En esa posición, lideró estrategias de reactivación económica como ‘Bogotá a Cielo Abierto’, el impulso al Distrito de Innovación, el fortalecimiento de Bogotá VC y otras iniciativas para apoyar emprendedores y pymes.

Igualmente, fue timonel de la Corporación Ventures, una de las organizaciones pioneras en promoción del emprendimiento en Colombia. Desde allí apoyó a miles de emprendedores y cientos de empresas de alto potencial.

En su nuevo rol, como CEO de Building Markets, ha liderado la llegada de la organización a América Latrina, con Colombia como primer país de operación en la región.

El papel de Durán es fortalecer ecosistemas empresariales, facilitar el acceso a mercados y promover modelos de negocio inclusivos que generen empleo y desarrollo económico.

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Ese cúmulo de experiencias fue lo que hizo que fuera invitada a Nasdaq, al tradicional cierre del mercado bursátil, que se hace con un emblemático toque de campana.

Se trata de un ritual simbólico al que son invitadas las compañías que hacen hitos empresariales o sociales. Durán estuvo allí este viernes 24 de julio.

Carolina Durán, CEO de Building Markets, tocó la campana en Nasdaq Foto: Building Markets / Cortesía