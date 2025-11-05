Foros Semana
Universidad del Rosario entregará este jueves el Premio Empresario Colombiano del Año UR 2025
En Bogotá, la Universidad del Rosario realizará una nueva edición del Premio Empresario Colombiano del Año UR. Un galardón que destaca el liderazgo y el compromiso social de los empresarios que contribuyen al progreso económico de Colombia.
La Universidad del Rosario realizará mañana jueves 6 de noviembre la vigésima edición del Premio Empresario Colombiano del Año UR 2025, un reconocimiento que exalta el liderazgo, la innovación y el compromiso social de los empresarios que impulsan el desarrollo sostenible y económico del país.
El evento tendrá lugar en la Torre Nova de la sede Rosario GSB (Transversal 93 # 23–93) y es organizado por la Escuela de Administración de la institución, en alianza con SEMANA y la firma global de consultoría Talengo.
La ceremonia contará con la participación de la doctora Ana Isabel Gómez Córdoba, rectora de la Universidad del Rosario; Mauricio Sanabria, decano encargado de la Escuela de Administración; Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de SEMANA; y Jorge Matiz, socio director de Talengo.
Durante la jornada se entregarán los galardones en las categorías Colibrí Esmeralda, Halcón Dorado, Ave Fénix y Mariposa de Lorenz, que reconocen desde el emprendimiento y la innovación hasta la perdurabilidad empresarial.
El encuentro incluirá también una entrevista especial con Sara Baena Mejía y Claudia Muriel Rojas, directivas de Frisby S.A. BIC, empresa invitada en esta edición.
Con este evento, la Universidad del Rosario reafirma su compromiso con la excelencia empresarial y celebra veinte años de impulso al liderazgo responsable, la sostenibilidad y la competitividad del país.