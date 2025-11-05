La Universidad del Rosario realizará mañana jueves 6 de noviembre la vigésima edición del Premio Empresario Colombiano del Año UR 2025, un reconocimiento que exalta el liderazgo, la innovación y el compromiso social de los empresarios que impulsan el desarrollo sostenible y económico del país.

El evento tendrá lugar en la Torre Nova de la sede Rosario GSB (Transversal 93 # 23–93) y es organizado por la Escuela de Administración de la institución, en alianza con SEMANA y la firma global de consultoría Talengo.

Esta es la estatuilla Mariposa de Lorenz que recibe el empresario ganador del premio de la Universidad del Rosario. | Foto: El País

La ceremonia contará con la participación de la doctora Ana Isabel Gómez Córdoba, rectora de la Universidad del Rosario; Mauricio Sanabria, decano encargado de la Escuela de Administración; Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de SEMANA; y Jorge Matiz, socio director de Talengo.

Durante la jornada se entregarán los galardones en las categorías Colibrí Esmeralda, Halcón Dorado, Ave Fénix y Mariposa de Lorenz, que reconocen desde el emprendimiento y la innovación hasta la perdurabilidad empresarial.

El encuentro incluirá también una entrevista especial con Sara Baena Mejía y Claudia Muriel Rojas, directivas de Frisby S.A. BIC, empresa invitada en esta edición.