Suscribirse

Foros Semana

Universidad del Rosario entregará este jueves el Premio Empresario Colombiano del Año UR 2025

En Bogotá, la Universidad del Rosario realizará una nueva edición del Premio Empresario Colombiano del Año UR. Un galardón que destaca el liderazgo y el compromiso social de los empresarios que contribuyen al progreso económico de Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 10:26 p. m.
La Universidad del Rosario reafirma su compromiso con la excelencia empresarial.
La Universidad del Rosario reafirma su compromiso con la excelencia empresarial. | Foto: Andrea Orozco-SEMANA/Universidad del Rosario-API

La Universidad del Rosario realizará mañana jueves 6 de noviembre la vigésima edición del Premio Empresario Colombiano del Año UR 2025, un reconocimiento que exalta el liderazgo, la innovación y el compromiso social de los empresarios que impulsan el desarrollo sostenible y económico del país.

INSCRÍBASE AQUÍ para asistir a la gala de los Premios Empresario Colombiano UR 2025

El evento tendrá lugar en la Torre Nova de la sede Rosario GSB (Transversal 93 # 23–93) y es organizado por la Escuela de Administración de la institución, en alianza con SEMANA y la firma global de consultoría Talengo.

Esta es la estatuilla Mariposa de Lorenz que recibe el empresario ganador del premio de la Universidad del Rosario.
Esta es la estatuilla Mariposa de Lorenz que recibe el empresario ganador del premio de la Universidad del Rosario. | Foto: El País

La ceremonia contará con la participación de la doctora Ana Isabel Gómez Córdoba, rectora de la Universidad del Rosario; Mauricio Sanabria, decano encargado de la Escuela de Administración; Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de SEMANA; y Jorge Matiz, socio director de Talengo.

Durante la jornada se entregarán los galardones en las categorías Colibrí Esmeralda, Halcón Dorado, Ave Fénix y Mariposa de Lorenz, que reconocen desde el emprendimiento y la innovación hasta la perdurabilidad empresarial.

Contexto: Premio Empresario Colombiano del Año de la Universidad del Rosario: 20 años de liderazgo con propósito

El encuentro incluirá también una entrevista especial con Sara Baena Mejía y Claudia Muriel Rojas, directivas de Frisby S.A. BIC, empresa invitada en esta edición.

Con este evento, la Universidad del Rosario reafirma su compromiso con la excelencia empresarial y celebra veinte años de impulso al liderazgo responsable, la sostenibilidad y la competitividad del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Radican tutela contra la Procuraduría por no expedir documento del fallo que destituyó 12 años a William Dau

2. Sobreviviente colombiano de bombardeo estadounidense en el Caribe fue dado de alta en Bogotá

3. Gustavo Petro dijo que gracias a su Gobierno la Policía Nacional es más popular que antes. Estas son las razones

4. Lina Tejeiro confesó cuánto tiempo lleva en celibato y el porqué mandaría a terapia a Yina Calderón: “Que vaya y entienda”

5. Fuerte agarrón en el Pacto Histórico: denuncias de compra de votos y división interna

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Foros SemanaUniversidad del Rosarioempresario colombiano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.