Tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026 tras la victoria de Escocia sobre Haití

En la noche de este sábado 13 de junio, las selecciones de Haití y Escocia disputaron su primer partido en la fase de grupos de la Copa Mundial de la Fifa 2026. El compromiso cerró la actividad de la jornada inicial para el Grupo C en el Estadio de Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

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Este enfrentamiento se desarrolló después del empate 1-1 registrado entre Brasil y Marruecos, las otras dos escuadras que integran esta misma zona. Dicho resultado dejó con posibilidades de liderar el grupo a la selección que ganará este encuentro.

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Cronología del partido

El pitazo inicial fue a las 8:00 de la noche, donde sorpresivamente el equipo caribeño equiparó el control del juego frente a la escuadra europea. Ambas delegaciones generaron aproximaciones constantes en las porterías rivales durante los primeros pasajes del compromiso.

La primera anotación del partido llegó mediante una jugada colectiva del conjunto británico en el área contraria. El mediocampista escocés John McGinn realizó un remate de media distancia que se desvió en un defensor haitiano, descolocando al guardameta para decretar el uno a cero.

GOOOL DE ESCOCIA 🔥🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



⚽ Tras un remate de McGinn, Bellegarde la metió en su arco. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/G4uWe4oBPH — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

A pesar de los intentos de ambos equipos por alterar el resultado antes del descanso, ninguna acción culminó en gol, por lo que los futbolistas se retiraron a los camerinos con la ventaja mínima para Escocia. En la segunda parte, el ritmo del juego disminuyó debido a las constantes interrupciones por faltas en el centro de la cancha.

Segundo tiempo

Esta dinámica de juego friccionado afectó las intenciones del conjunto de la Concacaf, que requería fluidez en el traslado del balón para buscar el empate. El marcador no sufrió más modificaciones y la escuadra europea aseguró los tres puntos en su debut.

Tabla de posiciones del grupo C

Con este resultado, la selección de Escocia se ubicó en el primer lugar del Grupo C con tres unidades. Por su parte, Marruecos y Brasil ocupan la segunda y tercera casilla con un punto cada uno, mientras que el equipo de Haití quedó en la última posición sin sumar unidades.

La actividad de este grupo se reanudará el próximo viernes 19 de junio. Marruecos se enfrentará a Escocia en el Estadio de Boston a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, mientras que Brasil jugará contra Haití en el Estadio de Filadelfia.