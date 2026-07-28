Jurados de ‘MasterChef Celebrity’ se enfurecieron con los participantes y les dieron contundente regaño

La competencia en MasterChef Celebrity vivió uno de sus momentos más tensos de la temporada del 2026 durante el más reciente capítulo del importante programa del Canal RCN.

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Aunque la noche permitió conocer a las celebridades que portarían delantal negro, lo que más llamó la atención fue el fuerte llamado de atención que los chefs hicieron a los participantes por el nivel de sus preparaciones.

Al finalizar el reto y antes de anunciar a las parejas que quedarían en riesgo de eliminación, los jurados coincidieron en que esperaban mucho más de los famosos.

Según explicaron, el desempeño estuvo por debajo de lo que habían demostrado en los primeros episodios, cuando sorprendieron con recetas más elaboradas y propuestas de mayor dificultad.

MasterChef Celebrity 2026. Foto: Canal RCN

Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso fueron críticos al señalar que los constantes elogios recibidos al inicio de la competencia podrían haber llevado a varios concursantes a relajarse y dejar de prepararse, dejando como resultado platos muy básicos y sin la creatividad necesaria que exige la competencia.

¿Qué dijeron los jurados de MasterChef en el más reciente reto?

El mensaje de los jurados fue contundente, y en medio de una profunda decepción manifestaron que esperan que los participantes vuelvan a asumir riesgos en la cocina y presenten preparaciones capaces de demostrar todo su potencial.

Pese a que varias de las parejas conformadas tuvieron grandes errores, unas de llevaron observaciones específicas.

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Milena López e Iván Marín: presentaron varios errores en la ejecución de su platillo, principalmente, el exceso de cilantro, el cual alteró el sabor principal.

Robert Farah y Marcela Carvajal: aunque tuvieron una buena preparación y el sabor de la misma resultó atractivo para los jurados, presentaron dificultades en el emplatado, por lo que fueron duramente criticados en el atril.

Julieta Piñeres y Jimmy: los chefs destacaron el sabor de su receta, aunque les recomendaron salir de su zona de confort y explorar nuevas propuestas.

¿Quiénes recibieron delantal negro en la segunda semana del ‘reality’?

Los delantales negros quedaron en manos de Sebastián Vega y Angélica Blandón, quienes presentaron un pollo crudo, y de Luisa Vergara y Tavo Bernate, debido a que sus patacones no alcanzaron la cocción adecuada.

Los chefs recordaron que servir ingredientes crudos es una de las faltas más graves dentro de MasterChef Celebrity, razón por la que ambas parejas quedaron directamente en riesgo de abandonar la competencia.