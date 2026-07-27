Ella es la mujer que conquistó a Luciano D’Alessandro, de ‘MasterChef Celebrity’; es presentadora y se reencontraron tras 12 años

Luciano D’Alessandro se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana gracias a su trayectoria como actor, presentador y modelo. Nacido en Venezuela y nacionalizado colombiano, ha construido una carrera marcada por producciones de gran éxito que le han permitido ganarse el reconocimiento del público dentro y fuera del país.

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A lo largo de los años ha participado en destacadas producciones como La ley del corazón, Mi gorda bella, Amor a palos, Torrente, La ley del corazón 2, Operación Pacífico, Mi ex me tiene ganas y Secretos de familia, entre otras. Estos proyectos consolidaron su nombre como uno de los actores más versátiles de la televisión, ampliando su presencia en distintos mercados de habla hispana.

En los últimos días, el artista volvió a ubicarse en el centro de la conversación por su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2026, donde asumió un nuevo reto alejado de los sets de grabación. Su desempeño en la competencia culinaria ha despertado el interés de los televidentes, quienes han seguido de cerca su proceso en la cocina.

Dentro del reality comparte escenario con otras reconocidas figuras del entretenimiento nacional, entre ellas Lina Tejeiro, Julieta Piñeres, Verónica Orozco, Emmanuel Restrepo y Sebastián Vega. Su presencia en el programa ha generado comentarios en redes sociales y lo ha convertido en uno de los participantes que más expectativa despierta en esta nueva temporada.

En medio de este trabajo que realiza, muchos se interesaron por saber sobre su vida privada, la cual suele manejar con reserva y discreción. Uno de los puntos que más se habló fue el de su situación sentimental, la cual tiene una historia bonita detrás.

¿Quién es la mujer que conquistó el corazón de Luciano D’Alessandro?

De acuerdo con lo que se conoció años atrás, Luciano D’Alessandro decidió darse una oportunidad amorosa en 2020, precisamente en plena pandemia, con María Alejandra Requena.

El venezolano y su actual esposa se conocieron en Venezuela y fueron amigos por mucho tiempo, hasta que pasaron 12 años y se reencontraron, tomando contacto de nuevo. El romance arrancó en aquella temporada, siendo foco de interés entre los seguidores del galán de telenovelas.

En medio de este camino, los dos disfrutaron de un noviazgo de dos años, hasta que decidieron casarse el 14 de mayo de 2022 en Cartagena, Colombia. Este vínculo fue cada vez más fuerte, llamando la atención de los curiosos con momentos y espacios muy especiales que vivieron.

María Alejandra Requena es una reconocida periodista y presentadora internacional, ya que ha trabajado para medios como CNN en Español. Su trayectoria se consolidó en diversos espacios de información, además de crear contenido y ser parte de proyectos audiovisuales.

Su historia se vio marcada por la muerte de su primer esposo, Ismael Hurtado, quien fue el padre de sus hijos Andrés y Miranda. Ambos disfrutaron de una vida juntos, hasta que él sufrió un ataque cardiovascular y quedó en coma por tres días en un hospital de Miami.

La presentadora también fue protagonista de una dura noticia en 2025, precisamente con algo relacionado con su salud. Requena reveló que le diagnosticaron cáncer de piel, sometiéndose a un procedimiento quirúrgico.