“Cállate”: así fue el tenso momento entre Pautips y Emiro Navarro en ‘MasterChef Celebrity’ que causó reacciones

La temporada número 11 de MasterChef Celebrity, el reality culinario más grande de Colombia, inició el pasado martes 21 de julio, y desde entonces, los 24 participantes oficiales de esta nueva edición, empezaron a mostrar todas sus habilidades y la creatividad para resolver los retos y presentar en el atril sus mejores preparaciones ante los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

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Desde que este programa inició, ya varios momentos han sido motivo de conversación en las redes sociales, uno de ellos fue el puño accidental que Emiro Navarro le dio a la presentadora Claudia Bahamón.

Esto se dio en medio de la emoción que le dio al influencer haber sido escogido por el comediante Iván Marín como el salvado, lo cual le daba la posibilidad de subir al balcón con él.

Sin embargo, luego de eso, fue el mismo creador de contenido de la costa quien protagonizó otro momento que desató reacciones de amor y odio en redes, pero esta vez con la también influencer Paula Galindo, conocida en el mundo digital como Pautips.

Desde que Emiro obtuvo reconocimiento en La casa de los famosos, muchos televidentes e internautas pudieron notar que lo caracteriza una personalidad histriónica, y esto, al parecer, está causando una gran molestia en la influencer.

En el momento en el que resto de los participantes empezaron a cocinar, Emiro se dejó ver muy contento demostrándole su apoyo al famoso actor venezolano Luciano D’Alessando gritándole desde el balcón: “Vamos mi Luci. Ya empezó el reality ahora sí, mi amor”, dijo.

Sin embargo, Pautips, en medio del desespero que sentía, decidió hacerle señas en el aire y decirle “cállate”.

Según lo que se pudo ver, en ese momento Emiro ignoró el comentario, pero frente a cámaras, dijo: “Yo no voy a callarme amiga”.

Los comentarios en redes se dividieron, algunos estuvieron a favor de Emiro: “Bueno, ¿Y esa Pautips qué? Solo porque Emiro alentaba a los demás, mamita, si no le gusta, váyase para su casa"; “Pautips callando a Emiro... me lo respetas hazme el favor que me estás cayendo bien, no la cagues”; “Luciano hoy estaba feliz porque Emiro le estaba dando ánimos, quiere decir que no le molesta, por qué Pautips tiene que mandarlo a callar”; “¿Pautips mandó a callar a Emiro? enemiga pública"; “¿Cuáles son las redes sociales de esa Pautips para su funada? con Emiro no, ya es personal", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros estuvieron a favor de la influencer: “A mi esa Pautips me fastidia, pero es verdad que tener un gritón como Emiro al lado debe ser desesperante”; “Pautips diciendo ‘cállate’ a Emiro sin importarle nada, es lo que haría una verdadera reina”; “Emiro me da risa, pero uno todo estresado y ese man no deja de gritar. Yo en esta apoyo a Pautips completamente”; “Yo sería Pau, y eso que Emiro me cae bien, pero yo con los gritos no puedo, y menos en un momento de tensión y menos si lo tengo al lado, si en el rato que gritaba yo le bajaba volumen”.