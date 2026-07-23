¿Quién se quitó el delantal negro en MasterChef? Así se definió el primer reto de campo

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia presentó su primer reto fuera de la cocina principal. En el tercer capítulo de la competencia, los participantes se trasladaron a una locación exterior para cumplir con la prueba grupal de preparar un menú completo para 43 comensales. La jornada concluyó con la victoria del equipo rojo, encabezado por el comediante Iván Marín, quien logró quitarse el delantal negro.

El gesto de Shakira en la final del Mundial 2026 que encendió las redes y la respuesta de Piqué al volver a España

Para esta prueba, la cocina se dividió en tres brigadas con roles claramente definidos. La capitanía de los grupos quedó a cargo de los participantes que destacaron o enfrentaron sanciones en entregas anteriores: Luisa Vergara, portadora del pin de inmunidad, lideró el equipo verde; mientras que Iván Marín y Tavo Bernate, quienes vestían delantal negro, asumieron la dirección de los equipos rojo y azul, respectivamente.

El menú de la jornada se distribuyó de la siguiente manera:

Equipo Verde (Entrada): Camarones encocados acompañados con un chip de plátano.

Camarones encocados acompañados con un chip de plátano. Equipo Rojo (Plato fuerte): Lomo de cerdo en reducción de vino, acompañado de puré de papa y espárragos.

Lomo de cerdo en reducción de vino, acompañado de puré de papa y espárragos. Equipo Azul (Postre): Cupcake relleno de arequipe con coulis de frutos rojos.

El jurado integrado por Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch evaluó las preparaciones junto con la apreciación directa de los comensales asistentes al evento. Durante el servicio, los tres equipos enfrentaron imprevistos de ejecución y logística en sus estaciones de trabajo.

Entrada: Equipo Verde

El plato de camarones encocados recibió comentarios diversos. Por un lado, parte de los comensales destacó el carácter y la intensidad de los sabores, mientras que otros señalaron que el nivel de picante resultaba pronunciado. En la evaluación de los jurados, se observó una inclinación hacia notas dulces en la preparación y se sugirió mejorar el emplatado del chip de plátano al considerarlo de corte muy rústico.

Plato fuerte: Equipo Rojo

El equipo liderado por Iván Marín atravesó momentos de tensión en la cocina debido a un inconveniente con la caída de una salsa por parte del participante Sebastián Vega. A pesar de este contratiempo, el plato de lomo de cerdo obtuvo una recepción favorable.

Los jurados elogiaron el punto de sellado de la proteína y la preparación de los espárragos. Por su parte, los comensales expresaron comentarios positivos sobre el sabor general, aunque algunos indicaron que la carne presentaba una textura ligeramente seca.

Postre: Equipo Azul

La brigada a cargo del postre debió replantear la propuesta del acompañamiento para equilibrar el dulce del cupcake relleno de arequipe. La crítica de los comensales apuntó a que la preparación se percibió algo seca y simple en su presentación general. No obstante, los miembros del jurado resaltaron la ligereza del bizcocho y valoraron de manera positiva el contraste logrado entre la combinación de fresas y chocolate.

Finalizada la degustación y el conteo de votos de la prueba, el equipo rojo se consolidó como el ganador de la jornada. Con este resultado, Iván Marín aseguró su continuidad sin el riesgo de eliminación y se retiró el delantal negro obtenido en el capítulo pasado.