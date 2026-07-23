“Rompí el celular y me disparó”: el dramático relato del youtuber Diego Andariego tras intento de robo en Bogotá

Lo que para Diego Andariego era una rutina de cada noche terminó convertido en una pesadilla. El influencer y youtuber reveló que el pasado 20 de julio, hacia las 8:40 p. m., fue víctima de un intento de hurto mientras caminaba con su perro por el barrio Nicolás de Federmán, en Bogotá.

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En un video publicado en sus redes sociales, el creador de contenido contó que decidió sentarse unos minutos en una banca del parque para revisar las estadísticas de un video que acababa de publicar. Mientras observaba su celular, un hombre se le acercó y le exigió que entregara el dispositivo.

Al principio creyó que se trataba de un seguidor que quería saludarlo. Sin embargo, al voltear, vio que el hombre le apuntaba con un arma.

“Yo pensé que era alguien que me había reconocido. Cuando volteé, el tipo tenía un revólver o una pistola y me decía: ‘el teléfono, el teléfono’”.

Fue entonces cuando tomó una decisión que, según explicó, había imaginado si algún día era víctima de un robo: destruir el celular.

“Yo dije: ‘si eso me llega a pasar, rompo el celular’. Me paré y lo estallé contra el piso”, comentó.

La reacción del delincuente fue inmediata. De acuerdo con el relato, el hombre disparó y el proyectil impactó en una de sus piernas.

“Vi el fogonazo. No sabía si me había pegado o no. Cuando intenté caminar me di cuenta de que tenía la pierna jodida”.

Aunque inicialmente creyó que había recibido un disparo de arma de fuego, posteriormente los médicos le confirmaron que el atacante utilizó un arma traumática.

El balín quedó incrustado en su pierna y tuvo que ser extraído en la Cruz Roja, donde además recibió atención médica, limpieza de la herida y varios puntos de sutura.

El youtuber también cuestionó la respuesta de las autoridades. Según contó, la ambulancia tardó cerca de 40 minutos en llegar y, además, aseguró que inicialmente no querían autorizar su traslado porque consideraban que la lesión no lo ameritaba.

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Diego Andariego lamentó que, pese a haber sido atacado, no pudiera denunciar el hecho como un hurto debido a que el celular nunca fue robado.

“La Policía me dijo que no podía poner denuncia por robo porque el celular quedó ahí. Entonces no sé cómo hacer la denuncia”.

El creador de contenido aprovechó su testimonio para enviar un mensaje de prevención a sus seguidores y aseguró que nunca imaginó que una situación así ocurriera mientras paseaba a su mascota en un sector que consideraba tranquilo.

“He grabado en el Bronx, en el Sanber y en lugares muy peligrosos, y nunca me pasó nada. Es increíble que me viniera a pasar sacando a pasear a mi perro”.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática del hurto de celulares en Bogotá. De acuerdo con cifras presentadas recientemente en el Concejo de Bogotá, más de 14.000 celulares fueron robados durante el primer semestre de 2026, siendo Suba, Kennedy, Engativá, Santa Fe y Chapinero algunas de las localidades con mayor número de denuncias, un panorama que sigue generando preocupación entre los ciudadanos.