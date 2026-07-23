Karol G hace historia en Hollywood: tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama

La música latina vuelve a marcar un hito en la industria global del entretenimiento. La artista paisa Carolina Giraldo Navarro, conocida internacionalmente como Karol G, ha sido seleccionada oficialmente para recibir una estrella en el afamado Paseo de la Fama de Hollywood.

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El anuncio consolida la presencia colombiana en uno de los monumentos culturales más emblemáticos de los Estados Unidos y reconoce la trayectoria de la intérprete dentro de la industria discográfica mundial.

De acuerdo con lo anunciado formalmente por la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad encargada de la administración del Paseo de la Fama desde mediados del siglo XX, un total de 32 personalidades de la música, el cine, la televisión, la radio, el teatro y el entretenimiento deportivo conforman la nueva promoción de homenajeados.

Principales personalidades de la gran pantalla y la TV de todo el mundo tienen su estrella en este Paseo de la Fama. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Según reportó la revista especializada Billboard, la selección se hizo pública a través de una transmisión en vivo realizada desde la sede de Funko Hollywood en Los Ángeles.

Karol G fue incluida en la categoría de Grabación, compartiendo el honor con un selecto grupo de exponentes de la música global que abarca desde la música electrónica y el hip-hop hasta el rock alternativo y el punk.

La presencia de la artista antioqueña en Hollywood Boulevard no solo representa un logro personal, sino que se suma a un selecto grupo de figuras colombianas que han quedado inmortalizadas en las aceras angelinas, donde figuran nombres históricos como Shakira.

Junto a la cantante colombiana, la Clase 2027 reúne a prominentes figuras de distintas ramas del espectáculo internacional:

Cine: El actor chileno Pedro Pascal, Idris Elba, Kate Hudson, Sam Elliott, Sam Rockwell, Delroy Lindo, Cheech & Chong, Ted Sarandos y las hermanas Elle y Dakota Fanning.

El actor chileno Pedro Pascal, Idris Elba, Kate Hudson, Sam Elliott, Sam Rockwell, Delroy Lindo, Cheech & Chong, Ted Sarandos y las hermanas Elle y Dakota Fanning. Televisión: Lisa Kudrow (recordada por su papel en Friends ), Keke Palmer, Adam Scott, David Alan Grier, Bill Lawrence, Jeff Probst y Raven-Symoné.

Lisa Kudrow (recordada por su papel en ), Keke Palmer, Adam Scott, David Alan Grier, Bill Lawrence, Jeff Probst y Raven-Symoné. Teatro y Espectáculos en Vivo: El comediante Jo Koy, la cantante y actriz Nicole Scherzinger y el bailarín clásico italiano Roberto Bolle.

El comediante Jo Koy, la cantante y actriz Nicole Scherzinger y el bailarín clásico italiano Roberto Bolle. Radio y Deportes: Charlamagne tha God en el área radial y el promotor Jimmy Johns en entretenimiento deportivo.

El dictamen del comité evaluador responde a un periodo de importante expansión internacional para la intérprete colombiana. En febrero de 2024, Karol G hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana gracias a su producción Mañana será bonito.

Karol G en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026. Foto: Getty Images for Coachella

Este trabajo discográfico alcanzó los primeros lugares en las listas del Billboard 200, sentando un precedente significativo para las producciones en español lideradas por mujeres.

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El anuncio de la distinción coincide, además, con el desarrollo de sus compromisos de agenda internacional y sus giras por estadios de América y Europa, consolidando su estatus como una de las principales referentes contemporáneas de la música latina.

La Cámara de Comercio de Hollywood aclaró que la designación formal otorga a los seleccionados o a sus representantes un plazo de hasta dos años para coordinar la fecha exacta de la ceremonia de develación.

Por esta razón, la ubicación precisa sobre el boulevard y el día de la entrega se darán a conocer públicamente días antes de la realización de cada evento individual, conforme al protocolo habitual de la organización.