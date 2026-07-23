Luis Quiñones, castigado en América de Cali: se conoció la sanción de la Dimayor tras el debut

El jugador Luis Quiñones, de gran paso por el fútbol mexicano, se convirtió en el delantero estrella del América de Cali para este segundo semestre y su presencia le da algo más de poder al ataque rojo. Hizo su debut en el partido contra el Real Cartagena, por la ida de la fase 1B de la Copa Betplay, en el Pascual Guerrero.

América de Cali oficializa una baja: jugador seguirá su carrera en Portugal

Luis Quiñones hizo acto de presencia en una titular donde también aparecieron Tomás Ángel, Jhon Murillo y Yeison Guzmán. El triunfo fue para el América de Cali con un 2-1 en el marcador final. El juego dejó buenas sensaciones en el ataque rojo, aunque con cosas por mejorar en la zona defensiva.

La novedad en contra para el América fue la expulsión de Luis Quiñones con roja directa sobre el minuto 58 cuando el partido iba 2-0. El jugador se dejó presionar de su marcador y lanzó un manotazo que el árbitro no pasó desapercibido. El club escarlata finalizó con 10 jugadores y ya conoció la sanción para su nuevo refuerzo.

¡Expulsado Luis Quilñones en América ante Real Cartagena! #LACOPAxWIN 👹🏆🔰 pic.twitter.com/Ai0Oj6SuMA — Win Sports (@WinSportsTV) July 22, 2026

Según la resolución del Comité Disciplinario de la Dimayor, Quiñones deberá pagar dos fechas de sanción en la Copa Betplay por el golpe al rival, además de una multa de $189.681. Dicho castigo comenzará a aplicarse desde el juego de vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay y en caso de ser necesario (si América es eliminado), el juego pendiente tendría que pagarlo en el más próximo de otra competición.

Luis Quiñones, baja en América de Cali

Quiñones ya había jugado en Colombia. El FPC lo vio con los colores de Patriotas, Águilas Doradas, Junior e Independiente Santa Fe. Sin embargo, en México hizo gran parte de su carrera, en los clubes Tigres, Pumas, Lobos, Toluca, Puebla y Pachuca.

Luis Quiñones, nuevo jugador del América de Cali. Foto: América de Cali

Algunas polémicas de indisciplina empañan la carrera de Luis Quiñones. La más recordada en noviembre de 2015, cuando salió de Santa Fe y el club capitalino lo aclaró en un contundente comunicado de prensa.

Después de dejar a Santa Fe, siguió su carrera de manera continua en México y ahora regresa al fútbol colombiano para reforzar al América. Su partido más próximo, antes de aplicar la sanción en la Copa Betplay, será el debut en la Liga ante Internacional de Bogotá en el estadio de Techo el próximo 25 de julio. Seguramente, será titular en el esquema de David González en la capital.