Fórmula 1 GP de Hungría 2026: horarios y canal para ver una nueva fecha del mundial

Una semana después de ver la recuperación de Kimi Antonelli (Mercedes) en Bélgica, Ferrari espera responder en Hungría, este fin de semana en la undécima cita de la temporada y la última antes del parón de mitad de temporada de la Fórmula 1.

Kimi Antonelli está imparable: ganó el GP de Bélgica y sigue líder del campeonato del mundo de Fórmula 1

Después de esta carrera en el circuito de Hungaroring, la F1 se tomará casi un mes de pausa y la Scuderia espera irse a las minivacaciones con un buen sabor, en un trazado que en principio resulta favorable para las características de su monoplaza.

WE GO AGAIN! 👊



It's the last race week before the summer break 😎#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/gkuHaiL22R — Formula 1 (@F1) July 20, 2026

Ferrari ha resistido en Silverstone y Spa de manera meritoria, en circuitos con grandes rectas en las que el motor de Mercedes estaba llamado a superar ampliamente a sus competidores.

Antonelli llega a Hungría como líder destacado de la general del Mundial, tras su victoria en Bélgica, pero en Ferrari recuerdan que el año pasado Charles Leclerc consiguió la pole en Hungaroring y la ilusión en el equipo es elevada.

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“La ejecución ha sido muy buena en los dos últimos fines de semana, hemos maximizado nuestro potencial. Creo que Mercedes seguirá siendo la referencia aquí y será difícil ganarles en la sesión de clasificación, pero es verdad que sobre el papel es un circuito más favorable para nuestro coche”, estimó Leclerc este jueves ante los periodistas.

“Mercedes seguirá siendo el equipo a batir”, apuntó por su parte el otro piloto de Mercedes, el veterano Lewis Hamilton, cuya última pole position fue lograda precisamente en Hungría, en 2023, y que ha ganado en ese país en ocho ocasiones.

La competencia está en su etapa de definición. Foto: Getty Images

Hamilton llega a esta carrera como segundo de la general a 45 puntos del líder Antonelli y está en plena persecución para conquistar la que sería su octava corona mundial, algo que no sería una locura si Ferrari continúa con sus progresos.

Hora y canal para ver el Gran Premio de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica #1

11:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (carrera sprint)

03:30 p. m. (COL) por Disney+.

Sábado 25 de julio

Carrera sprint

11:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

03:00 p. m. (COL) por Disney+.

Domingo 26 de julio

Carrera

03:00 p. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.