Así van las obras del nuevo estadio El Campín de Bogotá: las imágenes preocupan

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció con bombos y platillos que, en marzo de 2026, se iniciaban las obras de la primera fase del nuevo estadio El Campín.

Este proyecto, que está enmarcado dentro de la APP El Campín, y que tendrá otros equipamientos culturales, se erguirá a un costado del actual estadio y no generará ni cierres ni traumatismos en los partidos y espectáculos en próximos meses.

Stiven Barreiro tentó a jugador de selección para que llegue a Millonarios: “Acá te espero”

Oficial: Atlético Nacional vuelve a El Campín de Bogotá; fecha, horario y precios de boletería

La antigua infraestructura continúa con sus labores entre partidos y eventos musicales. Por otra parte, en las redes sociales comenzaron a circular unas imágenes de las obras en el nuevo estadio, pero la situación comienza a generar preocupación en medio de los hinchas.

Cabe resaltar que el escenario estará en el sector donde antes operaba la Federación Colombiana de Tenis y El Campincito. Ese lugar ya fue intervenido por Sencia y en las primeras imágenes se ven largos trazados de tierra donde seguramente se empezarán a colocar los nuevos cimientos y más excavaciones.

Van como lentas las obras del nuevo estadio …



Deberíamos estar viendo algo más de avance @SenciaBogota @IDRD ? pic.twitter.com/6XNVcyAbG1 — Juan Fraile (@JuanFraile) July 23, 2026

Las imágenes causan un rumor de lentitud en los trabajos. El periodista Juan Fraile dice que van como “lentas”las obras del nuevo estadio y la inquietud empieza a sembrarse en vecinos y amantes del fútbol en la capital. En días atrás, el partidario a Millonarios, Mauricio Gordillo, también subió un video a la red social X donde se ve ese sector totalmente desolado.

Así se ve lo que era el palacio del colesterol y las canchas de tenis del Campín. pic.twitter.com/TlqNtL2Vka — Mauricio Gordillo Gu (@Maugor) July 21, 2026

La obra anunciada por el alcalde Galán, el director de IDRD, Daniel García; y el CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, hace parte de la APP El Campín con la que se busca renovar no solo el estadio, sino toda la zona aledaña con otros espacios para el entretenimiento y la cultura.

¿Cuándo sería la entrega del nuevo estadio El Campín?

Se prevé que la entrega del nuevo Estadio El Campín sería en diciembre de 2027. El escenario tendrá techo retráctil, palcos amplios y zonas de experiencia VIP, además de restaurantes, ampliación de tribunas, espacios para personas con movilidad reducida, vestuarios dedicados a los equipos locales y camerinos adicionales para los visitantes, entre otros.

Proyección del nuevo Estadio El Campín Foto: IDRD

Adicionalmente, contempla la construcción de un auditorio propio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con una sala principal para más de 2.000 personas, y una sala alterna. Esto quedaría ubicado donde está actualmente El Campín.

Render de lo que será el nuevo Estadio El Campín, en Bogotá Foto: Foto de Sencia suministrada a SEMANA

El complejo contará con zonas gastronómicas, comerciales y recreativas; espacios para la práctica de deportes bajo techo; eventos culturales y entretenimiento digital; un hotel, una clínica con énfasis en medicina deportiva de tercer nivel; un amplio parqueadero; y un servicio de atención médica y de urgencias de la Cruz Roja, más un completo urbanismo con parques y senderos verdes para el disfrute de las familias.