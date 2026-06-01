Palabras de Carlos Andrés Gómez que realzan el orgullo de Millonarios: “Esta es mi ciudad”

Carlos Andrés Gómez es la representación de Millonarios en la Selección Colombia que irá al Mundial 2026. El volante ofensivo fue una de las sorpresas en la lista del técnico Néstor Lorenzo en días pasados y ahora podrá jugar su primera Copa del Mundo en su carrera deportiva.

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El técnico Lorenzo se decantó por este jugador luego de sus buenos números en el Vasco Da Gama de Brasil, donde es el mejor colombiano y tiene muy buena continuidad. Carlos Andrés Gómez ya era del proceso de la Selección Colombia y había sido llamado en convocatorias anteriores para amistosos y Eliminatorias Conmebol.

El Mundial 2026 será su momento definitivo para intentar ganarse definitivamente un lugar en el grupo de Néstor Lorenzo, además que podría significar entrar en la historia de la Selección Colombia y dar un salto al fútbol de Europa, aunque ya tiene un paso por el Rennes de Francia.

La oportunidad en el fútbol brasileño la ha podido aprovechar de gran manera y, tras el seguimiento de Néstor Lorenzo, volvió a meterse en la lista. Su talento no es un secreto y se dio a conocer cuando desde las canteras de Millonarios comenzó a sumar minutos en la primera categoría. Su nombre se hizo popular, así como su velocidad por las bandas.

Carlos Andrés Gómez con la Selección Colombia Foto: FCF

De la recordada era Gamero, donde las canteras era uno de sus pilares de trabajo, Carlos Andrés Gómez se podría considerar como el mejor producto de ese proceso deportivo. Su talento, por si fuera poco, le dio el rótulo de sorpresa en la titular ante Costa Rica.

Carlos Andrés Gómez y el cariño por Bogotá

Finalizado el partido en el que fue titular y que la Selección Colombia ganó 3-1 a Costa Rica en El Campín, Carlos Andrés Gómez atendió a los periodistas presentes y en medio de varias palabras por su felicidad por estar con la Tricolor, le recordaron entre líneas a Millonarios.

⚽️🎙️ Algunos de los jugadores de la Selección Colombia dieron un balance de la victoria 3-1 ante Costa Rica en El Campín. Ahora van camino al Mundial 2026. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XEXbwS5hvv — Revista Semana (@RevistaSemana) June 2, 2026

Uno de los periodistas le dijo que volvió a Bogotá, donde tuvo muchos momentos destacados con Millonarios, a lo que el jugador contestó: “Es mi ciudad”.

Gómez hizo parte de un tridente de ataque conformado por Luis Díaz y Jorge Carrascal por el interior, para dejar a Cucho Hernández como único nueve de área.

La estrategia, un poco fría por el clima, se tomó su tiempo para engranar, hasta que Dávinson Sánchez abrió el marcador de cabeza. Más adelante, Carlos Andrés Gómez robó una pelota a la defensa de Costa Rica aprovechando su velocidad, la pelota le quedó a Luis Díaz, quien evadió a su marcador y así remató para el 2-0 parcial.