James Rodríguez lanza dura crítica contra El Campín: no se quedó callado sobre la gramilla

James Rodríguez fue suplente en la victoria de la Selección Colombia sobre Costa Rica (3-1). Aunque agradeció el acompañamiento masivo de la hinchada, dejó una crítica sobre el estado de la gramilla en Estadio El Campín.

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“Creo que no estamos adaptados a la altura y nos estamos preparando. Creo que fue bueno, el campo tampoco estaba bien. Hay que rescatar que todos hemos hecho un partido bueno y nos hemos ido con una buena imagen”, declaró.

James se va contento de Bogotá. “Es un orgullo grande ver el estadio lleno, a donde vamos, sea en Colombia o en cualquier parte. Es un orgullo grande y con más ganas de hacer las cosas bien”, dijo.

Esta semana viajará a Estados Unidos para disputar el tercer mundial de su carrera. “Es único, todos son únicos. Cuando te vas poniendo mayor es otro feeling (sentimiento), es una alegría grande y, bueno, ya son bastantes años acá. Siempre intento dar todo por esta camiseta”, afirmó.

El capitán de la Selección Colombia considera que fue un partido “atípico” por los once cambios que realizó el cuerpo técnico y en lo personal descartó que tuviera molestias físicas. “Estoy entrenándome fuerte como lo he venido haciendo, día a día poniéndome más en forma”, señaló.

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“Estoy listo ya. Me estoy entrenando fuerte, cuidándome también. Yo creo que falta poco, pero creo que ya estoy listo. Hay un partido el 7 de junio y creo que es una buena oportunidad para tomar minutos”, agregó.

James todavía siente maripositas mientras quedan menos días para el Mundial 2026. “Siempre, siempre. Cuando no sientas eso, creo que ahí es el fin”, sentenció.

James Rodríguez ejecutando un tiro de esquina en el partido de Colombia vs. Costa Rica. Foto: Guillermo Torres

Petición a los periodistas

Antes de abandonar el campo de juego, en declaraciones para FCF Media, James Rodríguez hizo una invitación a los medios y el público en general.

“Llevo bastantes años aquí, siempre que juego es un orgullo grande. Esperemos que el país esté en una buena energía, periodistas también, tiene que salir una buena sintonía. Ya vamos listos”, indicó.

James espera “que crean siempre, siempre damos todo. Que se sienta esa buena vibra, con una buena palabra, escribiendo en redes. Eso se puede contagiar, solo les pido eso, que vibren de muy buena manera, que vibren alto. Es un equipo que quiere todo”.

Luego de vencer a Costa Rica, la Selección Colombia solo tiene un partido por delante como preparación hacia la Copa del Mundo.

El debut oficial en el grupo K está programado para el próximo 17 de junio a las 9:00 de la noche (hora de Colombia). Ese día enfrentarán a Uzbekistán en un partido clave para empezar con pie derecho rumbo a la clasificación a los dieciseisavos de final.