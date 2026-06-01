Novia de James Rodríguez publicó inesperada fotografía antes del partido de la Selección Colombia

En la antesala de uno de los compromisos más esperados de la Selección Colombia, una publicación de Luisa Duque, actual pareja sentimental de James Rodríguez, llamó la atención de cientos de seguidores en redes sociales. La reconocida modelo e influenciadora compartió una imagen que enterneció a los fanáticos del capitán de la Tricolor y dejó ver la buena relación que mantiene con uno de los miembros más importantes de su entorno familiar.

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A través de sus historias de Instagram, Luisa publicó una fotografía de Samuel Rodríguez, el hijo menor de James, quien aparece participando en una campaña publicitaria de LF10, la primera tienda experiencial de fútbol en Colombia, creada en sociedad por los futbolistas Falcao García, James Rodríguez y Luis Díaz.

Junto a la imagen, la modelo escribió una corta pero significativa frase: “El modelo”, acompañando el mensaje con una evidente muestra de cariño hacia el pequeño de seis años.

Novia de James Rodríguez compartió foto de Samuel en sus redes sociales. Foto: Instagram @luisamariaduque11

La publicación rápidamente despertó reacciones entre los seguidores del futbolista, quienes suelen estar atentos a cada detalle relacionado con su vida personal. Aunque Luisa Duque y James Rodríguez han optado por mantener gran parte de su relación lejos de los reflectores, este tipo de gestos han permitido conocer un poco más de la cercanía que existe entre la modelo y la familia del jugador.

La imagen compartida por Luisa se dio justamente en las horas previas al partido de la Selección Colombia, un momento en el que la atención de millones de aficionados está centrada en el equipo nacional y especialmente en James Rodríguez, una de las principales figuras del combinado cafetero.

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¿Quién es Luisa Duque, la novia de James Rodríguez?

La modelo y creadora de contenido cuenta con una comunidad de más de 140.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte detalles de su trabajo, viajes, proyectos personales y algunas experiencias de su día a día. Sin embargo, pese a su constante actividad digital, suele ser bastante reservada cuando se trata de aspectos relacionados con su vida privada.

Luisa Duque, novia de James Rodríguez. Foto: Tomada de Instagram @luisaduque11

Precisamente esa discreción ha despertado aún más curiosidad entre los seguidores del deportista. Aunque se desconoce con exactitud cuándo comenzó su historia de amor con James Rodríguez, en diferentes oportunidades ambos han sido vistos juntos en eventos y encuentros relacionados tanto con la Selección Colombia como con los equipos en los que ha jugado el volante colombiano.