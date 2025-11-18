James Rodríguez no ocultó más su relación y presumió a su novia; redes estallaron en críticas

En el más reciente encuentro de la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda, que finalizó 2-1 a favor de la Tricolor, se desató una ola de comentarios en redes sociales, pues después de varios meses de rumores, finalmente se confirmó el romance entre James Rodríguez y Luisa Duque.

Fue durante uno de los acercamientos que el ’10’ hizo al palco donde se encontraban sus familiares cuando quedó registrado el momento en el que interactuó con la modelo, quien acumula miles de seguidores en redes sociales y suele viralizarse con frecuencia en plataformas como Instagram Reels y TikTok.

Luisa Duque, la nueva novia de James Rodríguez. | Foto: Tomada de Instagram @luisaduque11

Este clip generó una gran cantidad de reacciones entre los fanáticos, quienes se mostraron emocionados al ver a la nueva pareja acompañando el importante momento que vive James Rodríguez con la Selección Colombia, a pocos meses de disputar el que sería su último Mundial.

“Ella es muy bella”; “Llevan como dos años, qué bonitos, déjenlos ser felices”; “Se nota que está enamorada porque hace mucho que no mostraba una novia”; “Qué mujer tan bella, si la había visto antes, pero no sabía que era la novia, ojalá duren” y “Me encantan, se ven muy bonitos juntos”, escribieron.

Por otro lado, varias admiradoras del deportista reaccionaron con humor ante la situación y aseguraron sentirse ‘afectadas’ al enterarse de que James confirmó su relación con la joven.

“La favorita de Dios”; “Por mi salud mental, voy a hacer como si nunca hubiera visto este video”; “Fingiré que jamás vi ese beso”; “Yo la vi en León, en el estadio, pero haré como si eso nunca pasó” y “Ese man es mío”, anotaron junto a algunos memes.

Sin embargo, muchos otros criticaron al centrocampista al afirmar que su pareja tenía un gran parecido con su hija Salomé.

Ola de críticas al '10' de la Selección tras ser captado con su novia en reciente partido. | Foto: Captura comentarios Tiktok @lauragaviriam

Luisa Duque publicó video apoyando a la Selección Colombia y descrestó a sus seguidores

Horas después de asistir al partido y convertirse en tendencia en redes sociales, Luisa Duque compartió en su cuenta de TikTok un video en el que mostró su apoyo a la Selección Colombia. En la grabación luce la nueva camiseta del equipo, marcada con el número 10, mientras canta y baila El ritmo que nos une, el tema de Ryan Castro y SOG que se convirtió en himno durante la Copa América 2024.

La publicación acumula miles de likes y reacciones positivas, especialmente después de haber sido vista junto al futbolista.

Luisa Duque ya había acompañado a James a sus partidos con el León

El 25 de enero del 2025, James Rodríguez hizo su primera aparición como titular con Las Fieras en el Nou Camp de Barcelona, partido en el que abrió el marcador y aseguró el 1-0 para su equipo.

Tras convertirse en el protagonista del encuentro frente al FC Juárez al anotar el único tanto del partido, el jugador abandonó el estadio a bordo de uno de sus exclusivos automóviles.

La sonrisa de James Rodríguez al salir del estadio del León.

En dos semanas en México ya está más feliz que en todo el tiempo que estuvo en Rayo Vallecano. pic.twitter.com/ciQ65rmOKK — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) January 26, 2025