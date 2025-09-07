James Rodríguez destapó la razón por la que no quiere que su hijo sea futbolista y generó reacciones

James Rodríguez, una de las figuras más queridas de la Selección Colombia, ha sido tema de conversación en los últimos días debido al triunfo de la Tricolor en el más reciente encuentro contra Bolivia, pues este partido selló su clasificación al Mundial 2026.

Aunque el mediocampista colombiano ha hecho parte de importantes clubes alrededor del mundo, recientemente, dio fuertes declaraciones que causaron controversia en redes sociales, pues reveló detalles de lo que espera para el futuro de su hijo y sorprendió con una postura que muchos no esperaban.

El deportista compartió su alegría por clasificar al Mundial 2026. | Foto: AFP

En entrevista con el periodista Edu Aguirre para Atresplayer, el jugador del Club León reveló que su hijo actualmente practica fútbol, pero dejó claro que no desea que siga sus pasos.

Explicó que esta disciplina trae consigo una fuerte carga emocional y no quiere que Samuel enfrente las exigencias que él ha tenido que soportar.

“Está ahora jugando, pero yo no quiero que juegue fútbol. Es mucha presión y mucha cosa. Es más, ya va con la presión de que soy el padre y la gente piensa que tiene que ser como yo o mejor que yo”.

El colombiano explicó que no se trata de imponerle un futuro distinto al pequeño, pero sí dar a conocer su opinión personal, pues le gustaría que Samuel tuviera una vida menos expuesta.

“Si a él le gusta, sí, pero si me preguntas, no quiero. Quiero que se ponga a hacer otra vaina”, dijo frente a las cámaras.

Estas declaraciones no tardaron en viralizarse en distintas plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, en las que los seguidores del deportista compartieron sus opiniones, en contra y a favor.

“Esa forma de pensar no la tienen todos”; “Es una buena decisión, si gana el partido es el mejor jugador, pero si lo pierde, lo van a criticar, no vale la pena”; “Excelente pensamiento” y “La presión está en todas las profesiones, pero los futbolistas ganan millones”, escribieron algunos.

Por otro lado, mencionaron que el éxito en la carrera de los deportistas no convertir a sus hijos en las personas que continúan sus pasos y señalaron el gesto de James Rodríguez al querer validar los intereses del niño.