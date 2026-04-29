“Estuve a punto de perder el pie”: El dramático relato de Nicolás Rincón tras accidente que casi termina en amputación

El reconocido actor colombiano Nicolás Rincón ha vuelto oficialmente a las pantallas de televisión tras una ausencia de casi dos años. Su retorno, marcado por su participación en la serie ‘Las de siempre’, no es solo un hito profesional, sino el cierre de un complejo capítulo personal derivado de un accidente doméstico que puso en serio peligro su capacidad para caminar.

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Los hechos ocurrieron en una casa de descanso en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Según relató el actor en una reciente entrevista para el programa Bravíssimo, el incidente se produjo mientras intentaba realizar reparaciones en el techo de la vivienda. Una escalera mal asegurada se deslizó, provocando una caída de altura en la que Rincón aterrizó de pie, impactando directamente contra el suelo.

Aunque inicialmente el actor consideró que se trataba de un esguince debido a la ausencia de un dolor insoportable, el diagnóstico médico posterior fue drástico: una fractura conminuta en el astrágalo del pie izquierdo. Esta lesión es técnicamente conocida en la medicina ortopédica como la “fractura del aviador”, un término que se popularizó durante la guerra debido a la frecuencia con la que los pilotos sufrían este daño tras aterrizajes forzosos.

La gravedad de la situación no residía únicamente en el hueso roto, sino en el compromiso vascular. El astrágalo es un hueso crítico para la articulación del tobillo y cuenta con una irrigación sanguínea limitada.

“Me dijeron: hay riesgo de necrosis. Eso, en términos claros, significa la pérdida del pie”, explicó Rincón durante el relato de su proceso.

El equipo médico, liderado por el especialista Santiago Guerrero, tuvo que gestionar un delicado equilibrio: esperar a que la inflamación interna disminuyera para operar, pero no demorar lo suficiente como para que el tejido óseo muriera por falta de sangre. Finalmente, el actor fue sometido a una cirugía mayor donde se le implantaron cinco tornillos, una placa de platino y un injerto óseo, dado que el hueso se encontraba fragmentado.

La recuperación de Rincón fue un proceso de largo aliento que se extendió por más de 12 meses. Durante el primer cuatrimestre, el actor tuvo la prohibición estricta de apoyar el pie para evitar el colapso del injerto y minimizar el riesgo de necrosis, un fantasma médico que, según los especialistas, solo se disipa por completo un año después de la intervención.

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Este periodo de inactividad forzada obligó al artista a realizar terapias físicas intensivas para “aprender a caminar nuevamente”, enfrentando la rigidez extrema de la articulación y el desafío emocional de la incertidumbre laboral.

Curiosamente, el regreso de Nicolás Rincón a la actuación se gestó cuando aún cojeaba. El actor se presentó al casting de ‘Las de siempre’ para interpretar a Manuel, un psicólogo analítico y reflexivo. Según Rincón, este personaje llegó en un momento de profunda introspección personal, permitiéndole canalizar su propia experiencia de vulnerabilidad y resiliencia en la interpretación.