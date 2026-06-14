Tragedia en Brasil: seis muertos tras choque de dos helicópteros en Rio de Janeiro

Al menos seis personas murieron este domingo, 14 de junio, después de que dos helicópteros chocaran en vuelo en el oeste de Rio de Janeiro, informaron los bomberos en un comunicado.

“Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos”, señala el texto.

“Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente”, precisa.

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca.

Imágenes difundidas por medios locales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas.

Según los bomberos, el incendio afectó al menos a 20 vehículos.

Los accidentes de aeronaves pequeñas son frecuentes en Brasil, el quinto país más grande del mundo.

🇧🇷 | Al menos seis personas murieron en Río de Janeiro tras la colisión en el aire de dos helicópteros. Una de las aeronaves se estrelló e incendió en los terrenos de una iglesia abandonada, y las autoridades confirmaron que no hubo supervivientes. pic.twitter.com/btZajUB9a8 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 14, 2026

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El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste del país, causando la muerte del piloto y el copiloto.

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En otro ocurrido en Brasil, una joven murió al tras caer desde un puente mientras realizaba un salto sin cordón de seguridad, según informó la policía el domingo.

En videos que circulan en internet, se ve a dos hombres levantar a la joven de 21 años y lanzarla desde el Ponte do Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira, en el interior del estado de Sao Paulo, mientras los presentes advierten que no hay sujeción y gritan: “¡Chicos, la cuerda!”.

“El equipo de seguridad no estaba correctamente asegurado en el momento del salto. La víctima no sobrevivió a la caída”, señaló la policía en un comunicado.

Tres hombres fueron arrestados por “homicidio con dolo eventual”, lo que significa que eran conscientes del riesgo de muerte pero siguieron adelante de todos modos.

“Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y establecer responsabilidades”, agregó el comunicado policial.

Medios locales identificaron a la víctima como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas y señalaron que cayó unos 40 metros en el hecho ocurrido el sábado por la mañana.

Poco antes de su muerte, De Freitas publicó una imagen del lugar en Instagram con la leyenda: “¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar desde un puente???”

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Videos previos de este deporte extremo en el puente, realizados por la empresa Entre Cordas, muestran a los participantes con un grueso cordón de seguridad atado a la cintura mientras son lanzados.

El salto con cuerda (‘rope jumping’) se diferencia del puenting (‘bungee jumping’) que utiliza un cordón menos elástico, lo que hace que los participantes se balanceen en lugar de rebotar al final del salto.

El estadounidense Dan Osman, considerado el inventor de este deporte, murió practicando ‘rope jumping’ en 1998 a los 35 años.

Con información de AFP