Los detalles de la nueva reforma económica de Javier Milei: cambios en el Banco Central y ‘shutdown’ fiscal

El presidente argentino, Javier Milei, presentó el jueves un paquete de reformas que incluye una reestructuración del Banco Central para aumentar la disciplina monetaria y una iniciativa de “grillete fiscal” para cerrar actividades no esenciales del Estado si hay déficit prolongado.

Milei detalló en un discurso televisado su plan para el Banco Central (BCRA), orientado a prohibir el financiamiento monetario del Estado nacional y de las provincias.

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El proyecto de ley establece que “la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda”, dijo Milei, quien siempre sostuvo que la inflación “es un fenómeno monetario”. La modificación prevé, además, dificultar los mecanismos de remoción de las autoridades del organismo para “blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política”, señaló el mandatario.

Fiel a su estilo confrontativo, Milei arremetió contra los gobiernos anteriores y dijo que “el Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”. El mandatario anunció, además, un proyecto para implementar un “shutdown” o cierre del Estado si hay déficit fiscal prolongado.

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“Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown”, explicó Milei, rodeado de su gabinete.

El mandatario dijo que durante el eventual cierre “se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos” y que, durante ese periodo, ni los legisladores ni la plana mayor del Ejecutivo “cobrarán un solo peso de sueldo”.

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Además, anunció un proyecto de “liberalización profunda” del mercado de capitales y una “reforma estructural del mercado de seguros”. Las iniciativas tendrán que ser aprobadas por el Congreso antes de entrar en vigencia y el mandatario aún no especificó cuándo serán remitidas al Poder Legislativo.

javier milei Presidente de Argentina Foto: getty images

El anuncio tuvo lugar tras la visita a Buenos Aires, el martes, de la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó un “progreso significativo en la estabilidad macroeconómica y financiera” de Argentina desde la llegada de Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el presidente le expuso a Georgieva los detalles de la reforma del Banco Central durante una reunión y que la funcionaria “se fue muy contenta”. Argentina, el mayor deudor del FMI, acordó en 2025 un programa crediticio con el organismo por 20.000 millones de dólares a cuatro años.

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Presidente desde diciembre de 2023, el presidente Javier Milei ha aplicado una drástica austeridad fiscal, que ha permitido reducir la inflación —161 % interanual al asumir el poder, frente al 33,5 % actual—, pero que afectó el empleo, la actividad industrial y el consumo.

Con información de AFP.