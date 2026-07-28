Mauricio Gómez Amín se reunió con presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay

El ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, hace parte de la delegación enviada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, a la posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.

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En el marco de esa investidura, sostuvo conversaciones con el presidente de Argentina (Javier Milei), el mandatario de Ecuador (Daniel Noboa) y el jefe de Estado de Paraguay (Santiago Peña).

“Un honor compartir con los presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay en el marco de nuestra agenda internacional”, escribió el integrante del gabinete de De La Espriella en su cuenta de X.

El presidente electo prometió gobernar desde las regiones de Colombia y no hacer viajes internacionales, motivo por el que envió a sus ministros y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, como delegación a la investidura de Fujimori.

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Gómez Amín expresó que “por instrucción de nuestro presidente electo seguimos fortaleciendo los lazos de cooperación y construyendo alianzas que impulsen el comercio, la inversión y el desarrollo de nuestra región”.