El Partido Conservador se declaró como bancada de Gobierno para el periodo 2026-2030. Así lo anunció el presidente de esa colectividad, Efraín Cepeda, tras la reunión que sostuvieron los congresistas que la representan. Tanto los senadores como los representantes a la Cámara acordaron declararse como partido de Gobierno en ambas instancias del poder Legislativo.

Los conservadores tomaron esa decisión tras un encuentro de los legisladores, quienes recomendarán al directorio del partido la postura que sugieren asumir durante los cuatro años del gobierno de Abelardo De La Espriella, presidente electo que tomará posesión del cargo el próximo viernes 7 de agosto.

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“No solo nos declaramos como partido de Gobierno, sino que fue recomendación unánime de las bancadas y estas le entregan la recomendación al Directorio Nacional para que la ratifique”, detalló Cepeda.

Los partidos están obligados a declarar cuál será su postura frente al Gobierno nacional (gobierno, independencia u oposición) al comienzo de la primera legislatura. Además, solo podrán modificar esa declaratoria una vez durante los cuatro años que dura su representación en el Congreso y el periodo de gobierno.

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Cepeda manifestó que “hoy, en el gobierno de Abelardo De La Espriella, por las afinidades programáticas, por las posturas del candidato, por la defensa a la familia, a la empresa privada, al orden y a la libertad, que son principios del Partido Conservador Colombiano, entre otros, hay una declaratoria formal como partido de Gobierno del presidente”.

Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático y Salvación Nacional también respaldan la agenda de De La Espriella, lo que le permitirá al mandatario electo sumar apoyos en el Congreso para sacar adelante sus proyectos.