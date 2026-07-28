Política

Primicia: Angie Rodríguez presentará una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación

SEMANA conoció que su apoderado será Wilson Ruiz, exministro de Justicia.

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Redacción Semana
28 de julio de 2026 a las 1:56 p. m.
Angie Rodríguez denunciará a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones.
Angie Rodríguez denunciará a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones. Foto: SEMANA / Presidencia

Angie Rodríguez, hasta hace pocas horas gerente del Fondo Adaptación, presentará una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Este miércoles, 29 de julio, a las 10:30 de la mañana, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República radicará la denuncia, con el fin de que se investiguen conductas del presidente contra ella.

SEMANA conoció que Wilson Ruiz, exministro de Justicia, asumirá la defensa de Rodríguez ante la corporación.

Wilson Ruiz asumió la defensa de Angie Rodríguez.
Wilson Ruiz asumió la defensa de Angie Rodríguez. Foto: SEMANA

*En desarrollo…