Primicia: Angie Rodríguez presentará una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación

Angie Rodríguez, hasta hace pocas horas gerente del Fondo Adaptación, presentará una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Este miércoles, 29 de julio, a las 10:30 de la mañana, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República radicará la denuncia, con el fin de que se investiguen conductas del presidente contra ella.

SEMANA conoció que Wilson Ruiz, exministro de Justicia, asumirá la defensa de Rodríguez ante la corporación.

Wilson Ruiz asumió la defensa de Angie Rodríguez. Foto: SEMANA

*En desarrollo…