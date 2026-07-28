Gustavo Petro se pronunció por los señalamientos de Angie Rodríguez por la muerte del coronel Óscar Dávila: “Horroroso para mí”

En medio del tema que nuevamente puso sobre la mesa la saliente gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, por la muerte del coronel Óscar Dávila, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a las recientes declaraciones de Rodríguez.

En su cuenta personal de X, Petro expresó: “Y hay que agregar, la conclusión sobre el suicidio de la muerte del coronel Dávila no es de mi Gobierno, sino de la Fiscalía que más me atacó, la de Francisco Barbosa, después del examen científico de medicina legal”.

Angie Rodríguez hace grave declaración sobre muerte del coronel Óscar Dávila en el Gobierno Petro: “No fue suicidio”

“Es horroroso para mí, quien fue el que ayudó y visitó su familia para reconfortarla y, sabiendo que minutos antes de su suicidio recibió llamada de una periodista acusándolo, se insinúe siquiera que tengo que ver con ese suicidio. Tiene que haber mucho veneno en un alma para agredirme de esa manera”, anotó Petro.

Ese mensaje lo envió el jefe de Estado en respuesta a una publicación que hizo Laura Sarabia: “La dolorosa muerte del coronel Dávila la investigó la Fiscalía de Francisco Barbosa, alguien que difícilmente puede ser acusado de proteger a este gobierno. Si se necesitan más investigaciones, que se realicen”.

“Mientras unos y otros se lanzan acusaciones, hay una familia que sigue cargando con la pérdida de su padre, su esposo, su compañero. Ya basta de usar su muerte para ajustar cuentas políticas. Por respeto a su familia, no daré más declaraciones sobre este tema”, recalcó la embajadora de Colombia en Reino Unido.

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La muerte del coronel Óscar Dávila, el jefe de seguridad de la Casa de Nariño, se registró el 9 de junio de 2023 en medio del polémico escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza, la niñera de Laura Sarabia.